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華裔護士被超速車撞死 醫院同事發起悼念

記者胡聲橋／紐約報導
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發生慘烈車禍的布碌崙3大道交55街十字路口。(記者胡聲橋／攝影)
發生慘烈車禍的布碌崙3大道交55街十字路口。(記者胡聲橋／攝影)

華裔護士鄭佳怡(Jiayi Zheng音譯)數日前在下班回家途中遭遇致命車禍。周圍居民和醫院同事自發在車禍發生的布碌崙(布魯克林)日落公園3大道交55街處為她獻花，寄託哀思。當地民代則呼籲立即啟動3大道改造工程，增強道路安全性。

車禍已過去三天，經過車禍現場的人還在談論當時的事發經過，紛紛說這是一起「極其悲慘的事件」。周圍的居民和鄭佳怡生前工作的紐約大學朗格尼醫院布碌崙(布魯克林)分院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)的同事自發在事發地點為鄭佳怡送上鮮花、蠟燭、毛絨玩具和醫用口罩，緬懷生命突然停止在28歲的年輕華裔護士。悼念者寫道，「謹此緬懷鄭佳怡」，「一位紐約大學的護士，她畢生致力於救死扶傷」。

警方稱，鄭佳怡是被一輛掛著賓州車牌的2014款黑色凱迪拉克撞倒。警方至今仍未抓獲肇事者。

鄭佳怡已不是在這條「奪命路」上喪生的第一位亞裔護士，也不是第一位華裔了。2020年10月3日上午7時40分，當時31歲的韓裔護士Clara Kang也是剛上完夜班，騎單車回家，在三大道交56街，即距離鄭佳怡出事地點一個街區的地方被一輛摩托車撞死。去年7月11日凌晨4時多，兩名剛在糧食救濟站領取食物的華裔男子在3大道交52街的十字路口過馬路時被一輛超速行駛的寶馬車撞飛，當場死亡。

事故發生後，州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)呼籲市交通局(DOT)立即拿出一份改造3大道從65街到展望大道段的具體設計方案，並盡快施工。市議員莊文怡呼籲追究肇事者責任並盡快採取安全措施。

議員們特別指出54街和62街之間的路段，他們認為該路段是他們辦公室收到危險駕駛投訴最多的區域，也是造成居民傷亡的交通事故發生地。市交通局於2023年向第七社區委員會提交了重新設計方案，該委員會於2024年表示支持。但議員們表示，亞當斯(Eric Adamss)政府隨後擱置了該方案的後續工作。

事故發生後，市長曼達尼(Zohran Mamdani)承諾將推進3大道改造計畫。他在8月31日表示，「我們將繼續推進已經停滯許久的第三大道改造項目」。目前尚不清楚市政府何時將公布改造方案的細節。

醫院同事到事發地悼念華裔護士鄭佳怡。(記者胡聲橋／攝影)
醫院同事到事發地悼念華裔護士鄭佳怡。(記者胡聲橋／攝影)

醫院同事到事發地悼念華裔護士鄭佳怡。(記者胡聲橋／攝影)
醫院同事到事發地悼念華裔護士鄭佳怡。(記者胡聲橋／攝影)

日落公園居民和醫院同事自發悼念華裔護士鄭佳怡。(記者胡聲橋／攝影)
日落公園居民和醫院同事自發悼念華裔護士鄭佳怡。(記者胡聲橋／攝影)

監控錄像顯示，鄭佳怡是在十字路口等候了片刻，等變燈後再過馬路的。(讀者提供)
監控錄像顯示，鄭佳怡是在十字路口等候了片刻，等變燈後再過馬路的。(讀者提供)

精華 FAQ

  • 鄭佳怡是在布碌崙日落公園3大道交55街一帶，下班回家途中遭一輛掛賓州車牌的2014款黑色凱迪拉克撞倒，最終不幸身亡，肇事者目前仍未落網。

  • 因為鄭佳怡年僅28歲，生前任職於NYU Langone Hospital-Brooklyn，平日致力救死扶傷。車禍後，同事與居民在現場獻上鮮花、蠟燭、玩具和口罩表達哀思。

  • 郭納德、米婷絲、阿維萊斯等人要求市交通局立即提出3大道65街至展望大道的具體改造方案並儘速施工，特別針對54街至62街等危險路段加強交通安全。

華裔 布碌崙 紐約大學

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