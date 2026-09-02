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播客稱美中開戰應「拘禁華裔」 布碌崙民代譴責

記者馬璿／紐約報導
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紐約市議員莊文怡(Susan Zhuang)1日聯合布碌崙(布魯克林)民代與社區...
紐約市議員莊文怡(Susan Zhuang)1日聯合布碌崙(布魯克林)民代與社區舉行記者會，對反亞裔的言論表達不滿。(記者馬璿／攝影)

右翼政治播客節目日前討論假想美中戰爭情境時，提出應將華裔美國人送入「拘留營」的言論，在華裔中引發強烈反彈。紐約市議員莊文怡(Susan Zhuang)1日聯合布碌崙(布魯克林)多名民代與社區組織舉辦記者會，表示她對該言論深感震驚，直言「華裔美國人就是美國人」。

此一事件源於播客節目「Timcast IRL」，共同主持人克勞蘭德(Ian Crossland)日前稱若中國軍隊自阿拉斯加經加拿大向美國推進時，主張應把能找到的華裔美國人全部拘禁，稱此舉「似乎理所當然」。國會亞太裔核心小組(CAPAC)主席孟昭文、眾院民主黨黨團副主席劉雲平及CAPAC前主席趙美心隨後發表聯合聲明，強烈譴責相關言論危險且不可接受。

莊文怡當天偕州參議員薩頓(Sam Sutton)、市議員納西斯(Mercedes Narcisse)、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、州眾議會第47選區領導人唐鳳巧、49選區領導人謝曉瓊及眾多社區組織領袖舉行記者會。莊文怡表示，選區選民來自多元背景，但「我們在這裡都是美國人」，不應因膚色、種族或出身而被質疑。

莊文怡表示，除亞裔社區外，海地社區近來也持續遭受「取消簽證、要求回家」的言論攻擊，她憂心從海地社區、西語裔社區到亞裔美國人，可能都將成為下一個被針對的目標。她強調，反猶太主義與反亞裔的仇恨犯罪近來在紐約市同步上升，她將持續堅定反對任何形式的仇恨言論。

針對外界關切紐約僑界活動時常邀請中國領事館官員出席，是否會加深忠誠度疑慮的問題，莊文怡表示，其他族裔社區的活動，例如潑水節，泰國領事館代表也到場，這種交流本身並無不妥，「問題不在交流，而在於有心人士把它政治化」。

對於近年外界關注的所謂「間諜滲透」疑慮，莊文怡則說，社區一旦發現類似情況，就須集體挺身發聲，否則歧視只會持續存在，「越不出聲，惡習就越會被合理化，久了大家就覺得這樣做沒關係」。她並提醒，若因族裔背景而遭到不當懷疑或迫害，受害的不會只有中國移民，來自其他國家的僑胞都可能被殃及。

精華 FAQ

  • 事件源自「Timcast IRL」討論假想美中戰爭時，共同主持人克勞蘭德主張把能找到的華裔美國人全部拘禁，還稱此舉「似乎理所當然」，因而引爆爭議。

  • 莊文怡聯同州參議員、州眾議員幕僚與多位社區領袖舉行記者會，強調華裔美國人就是美國人，不應因膚色、種族或出身被懷疑，並譴責相關仇恨言論。

  • 她指出海地社區、拉丁裔社區與亞裔都可能成為下一個被針對的對象，也提到反猶與反亞裔仇恨犯罪上升，呼籲社區遇到歧視必須集體發聲，避免惡習被合理化。

布碌崙 華裔 孟昭文

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