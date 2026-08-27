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詐騙長者逾55萬元金條 華男判囚6-23個月

記者胡聲橋／紐約報導
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布碌崙華男在賓州詐騙價值超50萬元黃金，被判監禁6-23個月。(賓州埃夫拉塔警察...
布碌崙華男在賓州詐騙價值超50萬元黃金，被判監禁6-23個月。(賓州埃夫拉塔警察局提供)

布碌崙(布魯克林)一名華男因從賓州蘭卡斯特郡(Lancaster County)一名女性長者處，詐騙價值超過55萬元的金條，被判6-23個月監禁。這名華男還將面臨被驅逐出境的命運。

蘭卡斯特郡地區檢察官辦公室稱，45歲的任忠(Zhong Ren，音譯)於7月31日認罪，罪名包括非法占有、陰謀非法占有、詐騙盜竊、陰謀詐騙盜竊以及冒充公職人員等。

法庭文件顯示，2025年3月，受害者的電腦遭入侵，假冒聯邦雇員的騙子任忠聲稱受害者的銀行帳戶遭到外國駭客攻擊，並說服她將所有投資兌換成黃金。任忠還告訴受害者說，他們會將這些黃金存放在位於費城的聯邦儲備銀行金庫中。駭客攻擊案解決後，她們將全部退還所有黃金。4月，任忠夥同他人分兩次來到受害人的住所，共取走價值近55萬6000元的金條。這名女性受害者後來發現自己受騙，報了警。

當地警方經過周密調查後認定，該案其中一名騙子為報住布碌崙的任忠，警方還確認他參與了賓州白金漢鎮(Buckingham Township)一起完全相同的詐騙案。警方甚至懷疑任忠是從事這類詐騙活動的一個國際犯罪組織的成員，該犯罪組織可能與多個此類詐騙案有關。

2025年6月，馬里蘭州警方逮捕了任忠。他被逮捕時，警方在任忠的襪子裡發現了一根金條，並在他的車上發現了多個金塊。任忠的手機紀錄顯示，黃金被竊當天，任忠從紐約前往受害者位於賓州蘭卡斯特郡的住所，並在那裡待了大約30分鐘。

蘭卡斯特郡地區檢察官辦公室表示，任忠很有可能被遞解出境。

精華 FAQ

  • 他承認非法占有、陰謀非法占有、詐騙盜竊、陰謀詐騙盜竊及冒充公職人員等罪名，因參與詐騙長者金條案，被判6-23個月監禁。

  • 對方先假冒聯邦雇員，聲稱受害者銀行帳戶遭外國駭客攻擊，再誆稱要把資產換成黃金並存入聯邦儲備銀行金庫，最後兩次上門取走金條。

  • 警方認定他還涉賓州白金漢鎮的相同手法案件，懷疑他屬於跨國詐騙組織成員；他在馬里蘭被捕時，襪子和車內也查獲金條與金塊。

詐騙 布碌崙 賓州 金條

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