我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

製造假車禍 紐約市2匪持槍搶劫連3起

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市警通緝兩名涉嫌在皇后區連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛、南皇后...
紐約市警通緝兩名涉嫌在皇后區連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛、南皇后區等地，至少三名男子受害。圖為嫌犯作案照片。(市警局提供)

紐約市警通緝兩名涉嫌在皇后區連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛、南皇后區等地，至少三名男子受害。警方表示，嫌犯疑似故意駕車擦撞受害人車輛，趁對方下車查看時持槍威脅，再搶走名表、珠寶、現金甚至整輛汽車，三案遭竊財物總值超過15萬元。

警方表示，第一起案件發生於14日上午約7時02分，地點位於法拉盛57路138-18號對面。一名40歲男子當時坐在車內，一輛懸掛新澤西州車牌X68NPS的白色Acura TLX擦撞其車輛。男子下車查看損壞情況後，兩名嫌犯隨即從Acura下車上前，其中一人亮出槍，要求他交出車鑰匙及隨身財物。

受害人被搶走錢包、信用卡、身分證件及約30元現金後，兩名嫌犯更直接開走他懸掛紐約州車牌HKD7084的寶馬X3，沿緬街向南逃往長島高速公路方向。警方估計，包括車輛在內的失竊財物價值約4萬4630元，受害人並未受傷。

一天後，兩名嫌犯疑似再次犯案。15日上午約8時，一名32歲男子在牙買加林登大道168-06號前、自己的停放車輛後方時，遭兩名男子接近。其中一人持槍要求他交出勞力士(Rolex)手表及錢包，受害人還被迫交出一個裝有個人物品及約4000元現金的手提包。

警方表示，持槍嫌犯之後更以槍枝擊打受害人頭部，造成撕裂傷；兩人隨後進入受害人的車內翻找財物，再駕駛一輛深色BMW逃逸。受害人受輕傷，無須送院，該案損失財物總值約6萬7900元。

第三起案件發生於19日凌晨約3時50分，地點位於霍華德海灘一帶155大道82-14號前，屬市警106分局轄區。一名26歲男子坐在車內時，遭一輛深色BMW擦撞。男子下車查看後，車內兩名男子靠近，其中一人亮槍並出言威脅，強行扯走其頸上的項鍊。

嫌犯還搶走受害人的其他珠寶、錢包、信用卡、門禁卡、身分證件及約180元現金，隨後駕駛深色BMW逃離現場。受害人受輕傷但未送院，警方估計遭竊財物價值約4萬6230元。

警方目前將三案列為連環搶劫模式(pattern)調查，並公布兩名嫌犯及涉案車輛影像，呼籲民眾協助辨認。

紐約市警通緝兩名涉嫌在皇后區連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛、南皇后...
紐約市警通緝兩名涉嫌在皇后區連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛、南皇后區等地，至少三名男子受害。圖為涉事車輛。(市警局提供)
紐約市警通緝兩名涉嫌在皇后區連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛、南皇后...
紐約市警通緝兩名涉嫌在皇后區連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛、南皇后區等地，至少三名男子受害。圖為涉事車輛。(市警局提供)

精華 FAQ

  • 警方指出，嫌犯疑似先故意駕車擦撞受害人車輛，再趁對方下車查看時持槍威脅，逼交車鑰匙與財物，之後迅速逃逸，顯示手法高度一致。

  • 案件分別在法拉盛、牙買加與霍華德海灘發生，受害人共被搶走錢包、信用卡、身分證件、現金、勞力士手表、珠寶，甚至連汽車也被開走。

  • 警方已將3案列為連環搶劫模式調查，並公布嫌犯及涉案車輛影像，呼籲民眾若能辨認2名嫌犯或相關車輛，儘速提供線索協助破案。

法拉盛 皇后區 新澤西州

上一則

紐約整治「萬年鷹架」 防護棚逾期未拆恐每月罰6000元

下一則

瘦瘦針刺傷環衛工案件驟增 紐約市：亂丟祭重罰
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

新鮮草原商家遭2男盜走保險箱 開白色路虎逃逸 損失萬元

新鮮草原商家遭2男盜走保險箱 開白色路虎逃逸 損失萬元
以性交易誘騙 洛杉磯男女涉加州南北2地持槍搶劫被捕

以性交易誘騙 洛杉磯男女涉加州南北2地持槍搶劫被捕

布碌崙17歲少年頭部中彈亡 警緝2嫌

布碌崙17歲少年頭部中彈亡 警緝2嫌
紐約73歲婦搭地鐵遭性騷 警公布嫌犯影像追緝

紐約73歲婦搭地鐵遭性騷 警公布嫌犯影像追緝

熱門新聞

結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)

婚姻綠卡越查越細 睡哪邊也要問…20年舊案仍會翻出

2026-08-13 19:06
紐約一名女子三年前曾短暫交往一名男子，卻在該男子離世後意外獲得他留遺囑贈大筆財產。圖為在今年的康尼島美人魚遊行活動中，一名男子向女友求婚。(美聯社)

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

2026-08-19 15:20
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

曼達尼中文太標準 遭質疑「AI做的」市長團隊全說了

2026-08-17 16:33
孟喬內（Luigi Mangione）周五承認槍殺聯合健康保險（UnitedHealthcare）執行長湯普森。（路透）

假扮投資人 背後開槍…他承認殺了聯合健保CEO 受害者家人：伸張正義重要一步

2026-08-14 13:21
最新全美最佳高中排名出爐，紐約市及長島多所高中在紐約州排名靠前，但全國排名不佳。(路透)

全美最佳高中出爐 長島13校進紐約州前50名

2026-08-19 07:24
約20名居民其後前往市清潔局及市議員辦公室反映，希望釐清執法標準。(記者高雲兒／攝影)

獨╱執法人員逐戶翻查？皇后區華人社區148戶都收到廚餘垃圾罰單

2026-08-14 15:21

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...