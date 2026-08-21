製造假車禍 紐約市2匪持槍搶劫連3起

紐約市警通緝兩名涉嫌在皇后區連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛、南皇后區等地，至少三名男子受害。圖為嫌犯作案照片。(市警局提供)

紐約市警通緝兩名涉嫌在皇后區 連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛 、南皇后區等地，至少三名男子受害。警方表示，嫌犯疑似故意駕車擦撞受害人車輛，趁對方下車查看時持槍威脅，再搶走名表、珠寶、現金甚至整輛汽車，三案遭竊財物總值超過15萬元。

警方表示，第一起案件發生於14日上午約7時02分，地點位於法拉盛57路138-18號對面。一名40歲男子當時坐在車內，一輛懸掛新澤西州 車牌X68NPS的白色Acura TLX擦撞其車輛。男子下車查看損壞情況後，兩名嫌犯隨即從Acura下車上前，其中一人亮出槍，要求他交出車鑰匙及隨身財物。

受害人被搶走錢包、信用卡、身分證件及約30元現金後，兩名嫌犯更直接開走他懸掛紐約州車牌HKD7084的寶馬X3，沿緬街向南逃往長島高速公路方向。警方估計，包括車輛在內的失竊財物價值約4萬4630元，受害人並未受傷。

一天後，兩名嫌犯疑似再次犯案。15日上午約8時，一名32歲男子在牙買加林登大道168-06號前、自己的停放車輛後方時，遭兩名男子接近。其中一人持槍要求他交出勞力士(Rolex)手表及錢包，受害人還被迫交出一個裝有個人物品及約4000元現金的手提包。

警方表示，持槍嫌犯之後更以槍枝擊打受害人頭部，造成撕裂傷；兩人隨後進入受害人的車內翻找財物，再駕駛一輛深色BMW逃逸。受害人受輕傷，無須送院，該案損失財物總值約6萬7900元。

第三起案件發生於19日凌晨約3時50分，地點位於霍華德海灘一帶155大道82-14號前，屬市警106分局轄區。一名26歲男子坐在車內時，遭一輛深色BMW擦撞。男子下車查看後，車內兩名男子靠近，其中一人亮槍並出言威脅，強行扯走其頸上的項鍊。

嫌犯還搶走受害人的其他珠寶、錢包、信用卡、門禁卡、身分證件及約180元現金，隨後駕駛深色BMW逃離現場。受害人受輕傷但未送院，警方估計遭竊財物價值約4萬6230元。

警方目前將三案列為連環搶劫模式(pattern)調查，並公布兩名嫌犯及涉案車輛影像，呼籲民眾協助辨認。

紐約市警通緝兩名涉嫌在皇后區連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛、南皇后區等地，至少三名男子受害。圖為涉事車輛。(市警局提供) 紐約市警通緝兩名涉嫌在皇后區連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛、南皇后區等地，至少三名男子受害。圖為涉事車輛。(市警局提供)