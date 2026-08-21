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布碌崙17歲少年餐廳外中彈亡 警緝2嫌

記者馬璿／紐約報導
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布碌崙(布魯克林)東紐約(East New York)19日晚間發生一起槍擊案，...
布碌崙(布魯克林)東紐約(East New York)19日晚間發生一起槍擊案，一名17歲少年頭部中彈身亡。圖為事發地街景圖。(取自谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)東紐約(East New York)19日晚間發生一起槍擊案，一名17歲少年頭部中彈身亡，嫌犯犯案後逃逸不知所蹤，警方仍在追緝兩名涉案男子。同一晚附近街區另發生一起少女遭砍傷案，警方初步研判兩案並無關聯。

警方表示，17歲的死者喬丹(Ahmir Jordan)，當日間約8時20分許，在紐洛茲大道(New Lots Avenue)近米勒大道(Miller Avenue)一間餐廳外遭槍擊頭部，送往布魯克戴爾大學醫院醫學中心(Brookdale University Hospital Medical Center)後宣告不治。警方指出，槍擊起因於兩名男子間的口角衝突，喬丹的遺體直到20日凌晨1時許才從餐廳內移出。喬丹居住離案發地逾兩哩的貝德弗-史岱文森(Bed-Stuy)，警方表示他過去並無不良紀錄。

另有一名35歲男子在槍擊發生時疑似人在餐廳內，遭玻璃碎片擦傷右臂受輕傷送醫。警方指出，案發原因尚不明朗，兩名嫌犯作案後逃離現場，身著全黑衣物並戴藍色口罩，目前尚未有人被捕，調查仍在進行中。

案發地點對面一間遊民收容所的一名員工表示，他當時在收容所內聽到槍聲。「我人在收容所裡，馬上趴下，所有人都趴下了。等外面安靜後我才出來查看狀況，」這名員工另透露自己看到兩名男子沿著紐洛茲大道跑走，「看起來很年輕，像是青少年。」

根據市警局數據，喬丹是今年以來紐約市至少第13名死於槍擊的青少年。今年稍早，12歲男童佛雷特斯(Jacob Freytes)在布朗士區一間小雜貨店外遭流彈波及身亡。

精華 FAQ

  • 17歲少年喬丹(Ahmir Jordan)在紐洛茲大道近米勒大道一間餐廳外遭槍擊頭部，送醫後宣告不治。警方表示他住在貝德弗-史岱文森，過去並無不良紀錄。

  • 警方初步認為，案件起因是2名男子間的口角衝突，犯案後2名嫌犯身著全黑衣物、戴藍色口罩逃離現場，目前仍未有人被捕，調查持續進行。

  • 同晚附近街區另有一名少女遭砍傷，警方研判與槍擊案沒有關聯。此外，案發時還有35歲男子疑遭玻璃碎片擦傷右臂，已送醫治療。

布碌崙 喬丹 槍擊

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