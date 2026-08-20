探員偽裝、蹲守⋯ 紐約市破獲2起快遞販毒案 攔截30公斤可卡因

紐約市查獲兩起利用UPS快遞運輸毒品的案件，阻止了30公斤可卡因流入紐約。(美聯社)

紐約市 特別毒品檢察官辦公室19日宣布，三名嫌疑人被控分別在曼哈頓 和布碌崙 (布魯克林)利用UPS包裹遞送服務，向紐約市非法運輸毒品。在執法行動中，共查扣了30公斤(約66磅)可卡因。

檢方說，本次被起訴的三名嫌疑犯手段高度相似，但分別屬於兩項獨立的刑事調查。在第一起案件中，聯邦緝毒局(DEA)接獲情報，於7月15日在皇后區的一處UPS分揀倉庫內發現兩個可疑包裹，經緝毒犬檢驗，發現其內裝有毒品。兩個包裹由同一寄件人從加州的一間UPS門店寄出，收件地址同為布碌崙東威廉斯堡的博加特街(Bogart St)174號。當日下午，便衣探員偽裝成UPS快遞員，在目標地址外詢問嫌疑人瓦爾加斯(Joshua Vargas)可疑包裹是否屬於他，在得到肯定答覆後，即將其逮捕。

經過搜查，其中一件可疑包裹內共有三塊用膠帶包裝的可卡因磚，每塊重一公斤。警方隨後在瓦爾加斯駕駛的賓士車內又發現八個規格相同的可卡因磚塊。截至發稿時，警方仍在對第二件可疑包裹進行調查，該包裹內至少還有八公斤的可卡因。

在第二起案件中，國土安全調查局(HSI)探員在一個從加州寄往曼哈頓基普灣(Kips Bay)第三大道353號UPS門店的包裹內發現11公斤可卡因，便在店外蹲守。7月27日，嫌疑人祖伊切(Ines Zouiche)到店提取包裹時，被擒獲。與此同時，警方還發現在祖伊切進店前，另一嫌犯瓦茨(Tyrone Watts)駕車在門店周邊兜圈、並觀望停靠在路邊的車輛，表現出反偵察意識。在逮捕祖伊切後，警方攔停瓦茨的車，並在車內發現可卡因、現金以及寫有祖伊切姓名的偽造德拉瓦州駕照。

嫌犯瓦爾加斯19日在布碌崙地方法院過堂，被控兩項非法持有管制物質罪和兩項非法持有管制物質未遂罪，保釋金高達20萬元。嫌犯瓦茨和祖伊切同日在曼哈頓地方法院過堂，分別被控一項非法持有管制物質罪和一項刑事持有偽造文書罪，保釋金額分別為10萬及20萬元。