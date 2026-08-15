皇后區華男涉虐狗致死 警搜屋再查獲冰毒槍械

德國牧羊犬示意圖。（路透）

皇后區 一名55歲正在假釋中的華裔 男子日前因涉嫌虐待動物遭捕，執法人員在其大學點(College Point)住所內發現一隻已死亡多時的狗，腐臭味甚至飄散至附近街區。警方進一步搜查住宅後，又查獲槍械及冰毒(methamphetamine)；男子因此另面臨非法持有武器及管制藥物等多項罪名，其40歲妻子也遭逮捕。

根據警方消息，55歲的林偉(Wei Lin，音譯)被控嚴重虐待動物、三項非法持有武器罪，以及兩項非法持有管制藥物罪。執法人員據報在住所內查獲一把序號遭毀損的史密斯威森(Smith & Wesson)手槍及冰毒。

案件發生在皇后區大學點大道13-14號。假釋官員日前前往林男住所進行例行合規檢查時，尚未進屋便聞到強烈惡臭。林男自2025年4月起處於假釋期間。

執法人員進入住家後，發現一隻已死亡的狗，初步情況顯示牠可能遭長期疏於照顧並挨餓死亡。現場惡臭不堪，警員搜索住宅時戴上口罩及乳膠手套，並不斷驅趕聚集的蒼蠅；房門打開後，腐臭味更直接飄至街上。

附近居民表示，已有一段時間沒有看到這隻狗。一名住在隔壁的居民告訴媒體，林男過去飼養一隻德國牧羊犬，疑似曾多次虐待牠，包括在狗不聽話時踢打，並在酷暑或嚴寒天氣下長時間將牠留在戶外。該居民還稱，家人過去因虐狗問題與林男交涉時，曾遭到威脅。

另一名鄰居則表示，近日經過林男住宅時已聞到異味，當時無法判斷究竟是霉味還是動物屍體腐敗所致。

警方將林男上銬帶離住宅。根據報導，林男與妻子同住，儘管據稱當時有針對林男的限制令。警方消息人士另稱，林男妻子先前發現丈夫出軌後，林男涉嫌攻擊妻子並持槍威脅她；相關說法仍有待司法程序確認。

林男40歲妻子Yan Lin(姓名音譯)同日也遭警方逮捕，被控非法持有武器及非法持有管制藥物。

案件目前仍在調查中，所有指控均有待法院審理確認。