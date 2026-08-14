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翻20年前舊帳 婚姻綠卡面審趨嚴 保留平時生活證據 可能派上用場

記者高雲兒／紐約報導
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結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)
結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)

紐約近日爆出涉及逾千宗假結婚的移民詐騙案。資深移民律師鄒賢峰表示，這類案件過去一直都有，但此次牽涉人數多、時間跨度長，規模確實少見。他說，如今婚姻綠卡審查越來越細，即使真正夫妻也不能只靠一句「我們是真的」就可萬事大吉，平時共同生活的證據，到面談時都可能派上用場。

鄒賢峰表示，現在移民官面談問婚姻綠卡，常常不是只看結婚證和幾張合照，而是會一路追問到夫妻每天怎麼生活。

「昨天早上吃什麼？前天晚上誰做飯？你睡床的哪一邊？」他說，這些都可能被問到。有時甚至會讓夫妻把家裡鑰匙拿出來比對，看兩個人是不是真的住在一起。

手機也可能成為審查的一部分。鄒賢峰說，移民官有時會看夫妻之間的微信或其他聊天紀錄，看平時有沒有正常互動；財務方面，也會看有沒有共同銀行帳戶、共同報稅、租約、房產或保險等資料。

鄒賢峰提到，不少年輕夫妻各有自己的銀行帳戶、信用卡和財產，生活上也不一定什麼都綁在一起。結果到了面談才發現，能拿出來證明共同生活的材料並沒有想像中的多。

他觀察，自川普政府再度上台後，婚姻綠卡面談明顯趨嚴。以前有些面談十幾分鐘就結束，現在不少要問將近一個小時，從生活細節到財務安排都可能問得很仔細。

因此他建議真正準備申請婚姻綠卡的夫妻，不需要刻意「做」證據，但平時本來就有的材料最好留存下來，例如共同住址、帳單、報稅、保險、旅行紀錄、照片和聊天紀錄等。

除了面談審查變嚴，鄒賢峰還提醒，移民申請裡留下的問題，不一定過幾年就算了。

他分享一個自己接觸過的案例。一位客戶多年前從中國透過婚姻移民來美，之後拿了綠卡近20年，也多次順利換發十年綠卡。沒想到後來再次換卡時，移民局卻翻出20年前最早辦理移民時的資料。當年的文件上寫著這名客戶有兩個小孩，但實際上並沒有。

據當事人向鄒賢峰表示，最初申請並不是自己準備，而是由中介或介紹人代辦，文件全部是英文，自己當時既看不懂，也不知道上面究竟填了什麼，只是照對方安排去面談。結果這個20年前留下的問題還是被翻了出來。

「你拿了綠卡很多年，不代表以前的材料永遠不會再被查。」鄒賢峰說，這也是他最想提醒申請人的地方：不只是婚姻一定要真，所有遞交給移民局的資料都要自己看清楚。

「不要覺得拿到綠卡就沒事了。」鄒賢峰說，與其多年後一直擔心舊帳被翻出來，不如從一開始就如實申請，「真實的婚姻、真實的材料，自己也睡得安心」。

精華 FAQ

  • 因為近期假結婚移民案引發關注，移民官會更仔細檢查婚姻真實性，不只看結婚證和照片，還會追問夫妻日常作息、財務與生活細節，以防假結婚申請。

  • 包括共同住址、帳單、共同銀行帳戶、共同報稅、租約、房產、保險、旅行紀錄、照片，以及夫妻間的聊天紀錄等，這些都能幫助證明兩人確實共同生活。

  • 因為移民局可能回頭檢查最早提交的資料，若當年文件有錯誤或不實，即使已拿綠卡近20年、也多次換卡，仍可能被翻出來影響後續申請。

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