無證華工墜落工地重傷 歷經近8年治療及訴訟 終獲450萬元和解

曼哈頓工地腳手架移位，華工墜落重傷獲450萬元和解。(黎保利團隊提供)

長年從事建築工作的華裔移民 工人盧燦瀾(Can Lan Lu, 音譯)，2018年在曼哈頓 工地從一座發生移動、沒有護欄的腳手架墜下，造成左腳跟骨粉碎性骨折，無法重返工作。歷經近八年治療及訴訟後，案件以獲得賠償450萬元達成和解；其代理人身傷害律師黎保利(James C. Napoli)13日表示，盧燦瀾當日已領取和解支票。

法院文件顯示，事故發生於2018年11月1日下午，地點為曼哈頓東村(East Village)東10街86號(86 East 10th Street)一個頂樓單位。盧燦瀾當時受雇參與拆除及更換天窗，站在離地約六至七呎的金屬腳手架上，協助位於屋頂的同事拆除一條約10至12呎長的木梁。

木梁鬆脫時，腳手架發生移動，盧燦瀾隨即向後墜落。文件指出，該腳手架由金屬框架、交叉支撐及一塊作為平台的木板組成，但沒有裝設護欄。盧燦瀾在口供中形容，木梁「鬆開了，架子移動了，然後我就掉下去了」。

曼哈頓工地腳手架移位，華工墜落重傷獲450萬元和解。(取自法庭文件)

業主及工程承包商曾主張，腳手架由盧燦瀾及其同事自行組裝，現場也已提供護欄，但兩人沒有使用。儘管如此，承包商負責人承認，事故當日拍攝的照片中看不到任何護欄；盧燦瀾也表示，現場從未向他提供側欄或護欄。

州高等法院法官凱利(John J. Kelley)於2025年7月裁定，涉事腳手架在施工期間發生移動，且沒有護欄或其它足夠的防墜設備，已違反州「勞工法」，因此業主ELK MAS 86 East 10th LLC須對事故擔責。

法院同時駁回工人應為墜落負責的抗辯，指出事故當日的現場照片中看不到護欄，也沒有證據顯示適當安全設備當時可供使用。案件最後以450萬元和解。

根據黎保利團隊提供的醫療資料，盧燦瀾的左側跟骨碎成多塊，住院約十日，並接受切開復位及內固定手術，植入跟骨鋼板、11枚螺絲、兩枚空心螺絲及骨填充材料。黎保利指出，盧燦瀾目前雖能步行，但通常只能走數個街區，仍須使用手杖，並出現創傷後關節炎。他還表示，盧燦瀾在事故後亦出現頸部及腰部問題，經物理治療及多次注射，後於2020年接受C4至C7三節頸椎融合手術。

盧燦瀾為無證移民。隨着聯邦移民及海關執法局(ICE)等部門加強執法，每逢出庭，黎保利都會先查看周圍是否有執法人員；搭乘電梯及進入法庭時，律師團隊通常也不與盧燦瀾同行，以減少他可能遭攔查的風險。

黎保利說，盧燦瀾約35年前來美，長期從事建築工作，生活和社交圈幾乎都圍繞工作展開；受傷後不僅失去收入，也與原有社交圈中斷聯繫。其家人居住菲律賓，他多年來則獨居在布碌崙(布魯克林)一棟住宅的地下室。

「他每天早上起來，從一個工地到另一個工地，這基本上就是他的生活，」黎保利說，「事故發生後，他生活的每一個面向幾乎都停擺了」。

訴訟期間，被告方曾主張盧燦瀾恢復良好，並派調查人員在其住所附近尾隨，拍攝他步行數個街區。黎保利表示，醫生原本就鼓勵盧燦瀾作有限度步行，相關影像不能證明他已恢復工作能力；持續擔心遭人跟蹤拍攝，反而令他長期處於緊張狀態。

案件另涉及ELK與工程承包商Façade Improvement及相關保險公司之間的追償爭議。黎保利表示，各方仍在爭論最終應由誰承擔和解金，但業主方已先行支付款項，再向其它相關方追償，因此不會影響盧燦瀾的賠償。承包商負責人為Huat Beng Khoo，盧燦瀾指其為華人。

「那不是我們的爭鬥，」黎保利說，「我們只專注於客戶及他的需要。先把錢付給我們的客戶，而這正是已經發生的事」。

這宗訴訟於2019年提出，其後受到新冠疫情及法院積案影響，延續近八年。黎保利表示，盧燦瀾在此期間多次詢問案件何時能夠開審，但始終沒有因生活困難而草率接受和解。

「有些人會放棄，要求不管多少錢都和解，但他是一個堅強的人，他沒有放棄，」黎保利說，「司法的齒輪轉得很慢，有時甚至極其緩慢，但最終正義會到來」。