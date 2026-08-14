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皇后區大學點住宅區驚見死犬 惡臭飄散鄰里 假釋男被捕

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區大學點大道13-14號一處住宅內被發現死亡犬隻，執法人員原本前往進行例行假...
皇后區大學點大道13-14號一處住宅內被發現死亡犬隻，執法人員原本前往進行例行假釋合規檢查，因現場傳出強烈惡臭而發現異狀。圖為涉事住宅。(取自Citizen)

皇后區大學點(College Point)一名55歲假釋犯13日在住所接受例行檢查時，被執法人員發現屋內有一隻死亡犬隻，且屍體疑已放置一段時間，惡臭甚至飄散至附近街區。警方隨後將屋主逮捕；多名鄰居則指稱，男子過去曾有虐待犬隻的行為，目前犬隻死因仍在調查。

根據警方消息，假釋官13日上午約10時33分前往大學點大道13-14號一處住宅進行例行合規檢查(compliance check)，抵達現場後便聞到強烈異味。一名執法人員形容，屋內氣味濃烈到讓人不願進入。

執法人員進入住宅後發現一隻已死亡的狗。報導指出，犬隻疑似曾長時間缺乏食物；附近居民也表示，已有一段時間沒有看到這隻狗。

住在隔壁的喬克(Lionel Chok)表示，過去曾目睹該名男子對一隻德國牧羊犬態度粗暴，包括狗不聽話時踢牠，即使氣溫高達華氏90度或天氣嚴寒，也會將狗留在戶外。

喬克表示，自己曾多次因疑似虐待動物問題與男子交涉，但雙方屢次發生衝突。他還指稱，男子曾對他的姊妹說，「妳一個人在外面的時候最好小心一點」，讓家人認為帶有威脅意味。

死犬被發現後，警方在住宅內外展開調查。現場警員戴上口罩及乳膠手套進入屋內，有人進入車庫時還不斷揮手驅趕蒼蠅。當住宅前門打開後，腐臭味隨即飄到街上。

鄰居帕甘(Pete Pagan)表示，先前經過這棟住宅時便曾聞到異味，一度無法確定究竟是霉味還是其他氣味，「你聞得出來，那就是死亡的味道。」住宅外當時仍掛著「小心有狗」的警告牌。

至13日下午，市警109分局警員將屋主上銬帶離住所。警方消息指出，該男子目前因涉嫌非法持有槍械被捕，正式控罪仍有待確認。多名鄰居則表示，過去已曾因該男子的行為向警方投訴。

截至目前，警方尚未公布男子原先因何罪名處於假釋期間，也尚未宣布與犬隻死亡直接相關的控罪。犬隻確切死亡原因及是否涉及虐待動物，仍待進一步調查。

精華 FAQ

  • 13日上午約10時33分，假釋官到大學點大道13-14號住處進行例行合規檢查時，先聞到強烈異味，進屋後才發現一隻已死亡的狗，且屍體疑似已放置一段時間。

  • 鄰居表示，男子過去曾踢狗、對犬隻態度粗暴，還曾在華氏90度高溫與嚴寒天氣把狗留在戶外；住戶也說曾多次因疑似虐待動物問題與他爭執。

  • 警方已將該男子上銬帶離，消息指出他目前因涉嫌非法持有槍械被捕，但正式控罪仍待確認；至於與死亡犬隻直接相關的指控與確切死因，仍在調查中。

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