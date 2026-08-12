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曼哈頓前遊民所員工涉詐數千元 被控7重罪

記者許君達／紐約報導
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一名在曼哈頓遊民所工作的住房安置專員涉嫌詐騙遊民數千元、並盜用其身分證件騙取信用...
一名在曼哈頓遊民所工作的住房安置專員涉嫌詐騙遊民數千元、並盜用其身分證件騙取信用卡揮霍，被控七項重罪。圖為曼哈頓華埠街頭的遊民。(記者許君達／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓前遊民所住房安置專員阿圭羅被控濫用職權，向遊民索取金錢並盜用身分辦卡，涉詐逾4000元，合計面臨7項紐約州重罪。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)10日宣布起訴前遊民所員工阿圭羅(David Aguero)，他被控利用職權從遊民身上騙取數千元。

根據起訴文件，24歲的阿圭羅被捕前在一間位於曼哈頓的遊民所擔任住房安置專員(housing specialist)。他涉嫌在今年3月16日至6月11日間，欺騙已取得市府住房券的遊民稱，必須向他本人支付現金或直接轉帳，才能確保他們獲得所需的住房。阿圭羅以此方式詐騙遊民所居民超過4000元。此外，他還利用職權盜取了一名遊民的身分信息，以該受害人的身分開立兩張信用卡，然後大肆揮霍。

根據上述紀錄，檢方指控阿圭羅犯有一項二級重竊罪、一項三級重竊罪、一項四級重竊罪、一項三級受賄罪、兩項一級身分盜竊罪一級一項一級謀畫詐騙罪，七項罪名均屬紐約州重罪。

遊民所住房安置專員負責幫助無家可歸者尋找可供安置的永久性住房，工作內容包括租房補助申請、房源搜尋、房東及仲介溝通等，經驗豐富的專員通常掌握大量與此有關的資訊，是無家可歸者走出遊民所、回歸社會和正常生活的重要助力者。白艾榮表示，阿圭羅濫用職權從遊民身上搜刮錢財，不僅卑鄙，更辜負了那些已經淪落至遊民所的弱勢者的信任。

精華 FAQ

  • 他在曼哈頓一間遊民所擔任住房安置專員，負責協助無家可歸者尋找永久性住房，包含租補申請、找房與聯繫房東，因此能直接接觸並掌握住民資訊。

  • 起訴文件稱，他在今年3月16日至6月11日間，謊稱住民若要確保取得住房，就必須向他支付現金或直接轉帳，總計從遊民所居民騙得超過4000元。

  • 檢方還指他盜用一名遊民的身分資料，冒名開立2張信用卡並大肆揮霍；合計被控1項二級重竊、1項三級重竊、1項四級重竊、1項三級受賄、2項一級身分盜竊與1項一級謀畫詐騙罪。

遊民 白艾榮 曼哈頓

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