偽造網頁彈窗稱帳戶遭入侵 紐約市金條詐騙2年百起

紐約市兩年內報告逾百起「金條詐騙」案，損失金額超過1億元。州檢察長詹樂霞提示居民警惕可疑的電腦彈窗，避免撥打上面給出的號碼。(路透)

據紐約市 警(NYPD)統計，在過去兩年內，全市共發生超過100起涉及「金條詐騙 」(gold bar scams)案，受害人損失總計超過1億元。州檢察長詹樂霞(Letitia James)發布消費者預警，解析這種詐騙手段，並呼籲市民不要輕信不明電腦彈窗的內容。

據介紹，「金條詐騙」犯罪者通常會侵入受害人的電腦，偽造網頁彈窗，使其類似真正的網路安全警告，並告知受害人「已遭到駭客 攻擊」。在對方上鉤後，詐騙者會引誘其提供電腦的遠端控制權限，藉此獲取受害人的銀行帳戶或其他財務資訊。

此後，冒充執法人員的詐騙者同夥介入，謊稱受害人的帳戶遭到入侵，而為了保護資金安全，必須先將存款提取出來，向合法經銷商購買金條或金幣，然後再派「車手」上門，將這些實物資產帶走。詐騙者通常會偽造行政或執法機構的文件，使受害人誤以為他們的金條被寄存在有當局背書的安全場所，待「帳戶問題」解決完畢後即可取回，殊不知，這些黃金只要入了騙子之口便有去無回。與其他騙局類似，「金條詐騙」的犯罪者也會要求受害者對此事保密，切勿與銀行職員或家人談論此事。

詹樂霞建議，對於網頁彈出視窗、不明簡訊或電郵中提供的電話號碼，一定要提高警惕、不予理睬，即使接通了此類詐騙電話，也切勿允許陌生人透過遠端控制功能掌控自己的電腦。如果上述預防措施未能阻止詐騙者的企圖，也應在聽到對方稱「你的銀行帳戶出現問題」時及時在心中亮起紅燈，然後迅速掛斷電話並撥打銀行對帳單上提供的正確號碼，聯繫自己帳戶所在的金融機構尋求幫助。

詹樂霞指出，詐騙者的成功秘訣之一是拿捏受害者的心態。通常，詐騙者都會在溝通話術中製造一種虛假的緊迫感，施壓受害人當場作出一些重大決定，同時要求他們保密，以免他人旁觀者清、破壞騙局。而合法的金融服務機構不會製造這種壓迫感，也很少透過直接來電的方式傳達此類問題。因此，在接到不明通知時，務必保持冷靜、避免被騙子牽著鼻子走。