父母才將他保釋 紐約35歲男弒親後自盡

圖為紐約州麥迪遜郡(Madison County)警員調查案件。(取自警長辦公室臉書帳號)

紐約一名官司纏身的男子在父母掏出1萬元將他保釋出獄後，竟恩將仇報，槍殺雙親，隨後舉槍自盡。

據紐約郵報報導，紐約州 麥迪遜郡(Madison County)警長辦公室向新聞台WSYR證實，現年35歲的西斯洛(Justin Sislo)於上周五在父母位於麥迪遜的住處開槍殺害雙親，隨後自戕身亡。

警方當時從窗戶外發現屋內有人倒臥且「明顯死亡」，破門後證實西斯洛與其72歲的母親多娜(Donna Walker-Sislo)及76歲的父親史蒂夫(Steve Sislo)三人均已氣絕身亡。

根據媒體與法院紀錄，這對老夫婦在不到一個月前，才剛為因家暴襲擊女友而被捕的兒子籌措1萬元保釋金，辦理保釋。

據悉，西斯洛先前因對56歲的女友犯下多項二級掐勒罪及多項槍枝違規罪名而被起訴。不料他重獲自由後，竟動手槍殺至親。

雖然先前的逮捕令已明文禁止西斯洛持有任何武器，但警方在案發現場不僅聞到濃烈的丙烷與汽油味，還在屋內搜出一把槍枝。

法院紀錄顯示，他原定於8月21日再次出庭受審。

西斯洛與父親的關係長期緊張。據WSYR報導，警方早在2024年就曾因父子倆的家庭糾紛出警處置，但當時並未提起刑事指控。