新鮮草原商家遭2男盜走保險箱 開白色路虎逃逸 損失萬元

兩名男子涉嫌從一家商家搬走保險箱，箱內裝有約1萬元現金及銀行支票，之後駕駛一輛白色路虎休旅車(Land Rover Discovery)逃逸。(市警局提供)

皇后區 111分局轄區日前發生一起商業場所入室盜竊案，兩名男子涉嫌從「新鮮草原」（Fresh Meadows）一間商店搬走保險 箱，箱內裝有約1萬元現金及銀行支票，之後駕駛一輛白色路虎休旅車(Land Rover Discovery，又譯路華)逃逸。紐約市 警近日公布兩名嫌犯影像，呼籲民眾協助辨認，並懸賞最高3500元徵求有效線索。

兩名男子涉嫌從一家商家搬走保險箱，箱內裝有約1萬元現金及銀行支票，之後駕駛一輛白色路虎休旅車(Land Rover Discovery)逃逸。(市警局提)

警方表示，案件發生於7月26日晚間約10時，地點位於賀若斯哈汀快速路(Horace Harding Expressway)173-15號的一家商業場所。當時，第一名身分不明男子從正門進入店內，隨後找到並搬走一個保險箱，箱內裝有約1萬元現金及銀行支票。

監控畫面顯示，該男子將保險箱搬到店外後，第二名男子從停在附近的一輛白色路虎休旅車上下車，協助把保險箱放進車內。兩人得手後隨即駕車逃離現場，沿賀若斯哈汀快速路向西行駛。警方表示，事件中無人受傷。

兩名男子涉嫌從一家商家搬走保險箱，箱內裝有約1萬元現金及銀行支票，之後駕駛一輛白色路虎休旅車(Land Rover Discovery)逃逸。(市警局提供)

警方形容，第一名嫌犯為一名膚色較深的男子，最後一次被看到時身穿黑色上衣及黑色長褲，頭戴藍色帽子，腳穿黑色運動鞋；第二名嫌犯同為男性，最後一次被看到時身穿黑色T恤。警方目前已公布兩人的監控影像，希望民眾提供身分或行蹤線索。

根據紐約市警最新CompStat犯罪統計，截至本月2日，111分局今年以來共通報79起入室盜竊案，較去年同期的173起減少94起，降幅達54.3%。儘管整體案件數明顯下降，警方仍提醒商家夜間打烊後應確認門窗上鎖，並妥善保管大額現金及重要文件。

警方目前懸賞最高3500元，徵求能促成嫌犯被捕及遭起訴的有效線索。知情民眾可致電市警止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可透過NYPD Crime Stoppers網站或X平台帳號@NYPDTips提供線索，所有來電及舉報均嚴格保密。