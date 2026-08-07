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勒頸21歲女逃逸 布碌崙亞裔男遭警追緝

記者馬璿／紐約報導
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一名亞裔男子於國慶日當天，在布碌崙一家雜貨店內攻擊一名女子。(取自NYPD)
一名亞裔男子於國慶日當天，在布碌崙一家雜貨店內攻擊一名女子。(取自NYPD)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙波羅園一間熟食店7月4日晚間發生勒頸攻擊案，1名21歲女子遭亞裔男子掐頸後逃脫，警方已公布監視器畫面追查嫌犯。

一名亞裔男子7月4日在南布碌崙(布魯克林)一間雜貨店以勒頸方式攻擊一名女子後逃逸。當地分局公布當日監視器畫面，呼籲知情民眾提供線索協助追緝該名嫌犯。

據警方消息來源指出，國慶日當晚9時20分左右，該名嫌犯在在波羅園(Borough Park)漢彌爾堡公園道(Fort Hamilton Parkway)與45街交口的Progreso Latino熟食店內，走近這名被害的21歲女子，並用雙手掐住她的脖子。消息來源指出，被害人與嫌犯疑似彼此認識，但仍然不清楚該嫌犯的攻擊動機。

執法部門消息來源表示，該名女子雖成功掙脫嫌犯的箝制，但嫌犯隨後逃離店舖，去向不明。轄區內的第66分局警員接獲報案後到場處理，當下被害人感到疼痛且呼吸困難，但拒絕接受後續醫療救治。

目前案件仍在調查中，尚未有人被逮捕。警方表示，嫌犯最後一次被目擊時身穿黑色背心，並戴著一頂黑色芝加哥白襪隊(Chicago White Sox)的棒球帽，亦公布事發監視器畫面，盼民眾提供更多線索。

布碌崙 亞裔 布魯克林

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