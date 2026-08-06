紐約網紅麵館華人主廚車禍重傷 駕駛肇逃

柯先生遭受車輛碰撞後，一度失去意識，經診斷，全身多數骨裂，並有大量開放性傷口。(受訪者提供)

曾登上2025年度「紐約時報」紐約百佳餐廳的清真麵館「Old Sport Food」主廚柯先生7月23日在下班回家途中，行經皇后區 森林小丘(Forest Hills)附近遭遇車輛撞擊，身受重傷。案發後，肇事駕駛逃逸，柯先生則須長時間臥床休養，餐廳經營因他的缺席而受嚴重影響。

柯先生說，他7月23日從位於森林小丘的餐廳下班後，駕駛一輛電動小輪車經Jewel Ave.東行前往位於新鮮草原(Fresh Meadows)的家。約在晚9時45分左右，他行至距離I-678范維克快速路(Van Wyck Expy)跨線橋不到100呎時，被一輛高速經過的汽車掛倒，隨即陷入短暫昏迷。他甦醒後發現自己躺在馬路上，一名熱心路人已替他報警，他隨後被送往法拉盛的長老會醫院急救。

經診斷，柯先生五根肋骨斷裂、右手大拇指骨裂、左腳腕部骨裂、左眼部位皮膚破裂並縫針。柯先生目前已出院回家休養，但生活無法自理。據醫生樂觀估計，他還需要至少兩三個月才能恢復正常上班。現在急救的花費已超過1萬元。律師說，由於事故發生在工作場所和工作時間之外，因此他無法獲得職務相關保險 ，目前僅能通過他個人的汽車保險、獲得最高5萬元賠償。

據柯先生回憶，事發時他正駕駛電動助力車以不到20哩的時速，在Jewel Ave.上的單車道內行駛，肇事汽車從後方高速靠近，估計車速達每小時40哩。碰撞發生的瞬間和之後，由於他陷入昏迷，因此無法提供更詳細的情節。但萬幸的是，他的腦部並未受到永久性損傷。

柯先生說，案發後曾有一名警員與他聯繫，但僅告知他「案件正在調查」，此外執法機構與他之間便再無聯絡。案發地點位於法拉盛草原-可樂那公園(Flushing Meadows-Corona Park)界內，周邊沒有居民區和商戶，難以調取民間監控設備的內容協助調查。附近居民說，該地晚間較為荒涼，行人很少且過路車速均較快。根據柯先生回憶，在他從昏迷中甦醒後，除了報案的目擊者外，他不記得周邊還有其他行人，而該目擊者也僅與警方單線聯絡，他無法找到對方詢問詳情。

柯先生左腳腕部骨裂，須長時間臥床休養。圖為他受傷的左腳嚴重腫脹。(受訪者提供)

來自中國湖北的柯先生掌勺逾40年，來美國從事中餐廚師也已有24年，精於川湘風味的廚藝，曾擔任法拉盛「大豐收魚莊」首任廚師長、連鎖品牌「敦煌牛肉麵」主廚等職位，幫助過紐約多家知名中餐業者創業。在遭遇車禍前，他入職「Old Sport Food」僅一個月，正在與業者研究融合式新菜品的開發工作。

餐廳投資人馬聚表示，柯先生是餐廳開業以來最負責任的廚師，凡事親力親為，在當前市場環境不景氣的情況下，原本希望他來助力研發更豐富的風味和菜品、幫助餐廳向更加多元化的方向轉型，卻遭此意外。他說，合適的廚師並不易招，柯先生的缺勤不僅導致新菜研發計畫暫時擱置，連日常經營所需的後廚人力都嚴重缺失，目前只能靠其他分店的廚師輪流臨時頂班，以維持營業。

案發地點位於皇后區公園範圍內，周邊沒有居民和商戶，夜間過往行人也稀少。(Google地圖三維街景效果截圖)

馬聚曾經幫助過的一個穆斯林走線客家庭去年年初也在皇后區遭遇嚴重車禍，肇事者也逃逸，案件至今仍毫無進展。移民律師說，該家庭作為嚴重刑事犯罪受害者，本應具備申請「U簽證」資格，然而市警總局(NYPD)一直拒絕為其開具相關證明，導致申請無法繼續，索賠也因找不到肇事者而無處追討。馬聚說，僅在他身邊，就在如此短的時間內接連發生了兩起交通肇事逃逸案，「這個城市到底怎麼了？執政者、執法者到底怎麼了？」