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檢討電單車安全 市議會擬禁售3級車、規管外賣平台

記者劉梓祁／紐約報導
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市議會全面檢討電動單車安全，擬禁售三級車、加強平台責任。(記者劉梓祁／攝影)
市議會全面檢討電動單車安全，擬禁售三級車、加強平台責任。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市議會將全面檢討電動單車及電動滑板車安全，定於9月30日舉行聯合聽證，審議逾十項現有及即將提出的法案，內容包括禁止銷售三級電動單車、規管外賣平台、增加保險要求及改善道路設計等，並檢查市府是否充分執行現行法例。

市議會4日表示，今年全市已發生逾500宗涉及電動單車的碰撞，較去年同期增加31.7%。近期事故包括皇后區大橋上(Queensboro Bridge)一宗造成兩人死亡的非法高速電動滑板車事故，以及中央公園一名慢跑者遭逆向行駛的電動單車撞至昏迷。

曼哈頓華埠附近日前也發生致命事故。17歲少年納卡托(Gabriel Nacato)騎乘一輛最高時速超過25哩、依法不得在紐約市出售或上路的電動車，在中央街(Centre St.)交錢伯斯街(Chambers St.)附近與休旅車相撞死亡。其家人表示，他當時正前往華埠尋求協助，準備申請暑期工作。

聽證會將由市議長朱曼寧(Julie Menin)與市議會多數黨領袖、交通及基礎設施委員會主席阿艾布魯(Shaun Abreu)，消費者和勞工保護委員會主席愛波斯坦(Harvey Epstein)，以及公共安全委員會主席費利茲(Oswald Feliz)主持。市府機構、交通及公共安全專家、倡議人士、外賣員和市民都將獲邀作證。

市議員哈德森(Crystal Hudson)提出的第244號提案，擬禁止在紐約市銷售或出租三級電動單車，違者最高可被罰款2000元。三級電動單車可藉踏板及油門提供動力，車輛設計時速最高可達25哩。儘管如此，紐約市自去年10月起已把各類電動單車上路時速上限統一訂為15哩。

其它提案則把責任延伸至外賣及配送平台。第950號提案要求配送服務向市消費者和勞工保護局(DCWP)申領營業牌照；第78號提案要求第三方平台提交外賣員識別編號、送餐時間及地點等資料；第389號提案則要求平台確認外賣員所用機動腳踏車已依法登記。

市議員布魯爾(Gale Brewer)指出，全市每天約有40萬次單車送餐，平台掌握每張訂單如何分派、規畫路線及設定時間，但市府沒有相同資料。她認為，取得這些數據後，市府才能判斷平台演算法、送餐限時及處罰機制是否迫使外賣員冒險超速。

另一批提案包括把商業單車安全規則擴大至電動單車、機動腳踏車及摩托車；要求市警公布針對電動車的執法地點、選址原因及成效等。

精華 FAQ

  • 聽證會將全面檢討電動單車與電動滑板車安全，審議逾10項法案，涵蓋禁售3級電動單車、規管外賣平台、增加保險要求，以及改善道路設計和現行法例執行情況。

  • 提案認為3級電動單車可靠踏板和油門推進，設計時速最高達25哩，風險較高。若在市內銷售或出租，違者最高可罰2,000元，藉此降低超速與事故風險。

  • 提案要求平台申領營業牌照、提交外賣員識別編號與送餐資料，並確認機動腳踏車依法登記。議員認為掌握訂單分派與路線數據，才能判斷平台是否迫使外賣員冒險超速。

中央公園 電動車 紐約市

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