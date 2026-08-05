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曾讀哥大醫學院 長島27歲男持刀企圖傷人、砸警車

記者高雲兒／紐約報導
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長島納蘇郡警方表示，長島一名27歲男子3日晚持刀企圖攻擊他人，並砸破警車車窗。圖...
長島納蘇郡警方表示，長島一名27歲男子3日晚持刀企圖攻擊他人，並砸破警車車窗。圖為示意圖。(納蘇郡警方臉書)

長島納蘇郡(Nassau County)警方4日表示，長島西伯利(Westbury)一名27歲男子3日晚持刀企圖攻擊他人，並持刀砸破警車車窗；警方開槍還擊，其中一槍擊中男子臉部。男子送醫後情況穩定，事件中沒有警員或其他民眾受傷。

納蘇郡警察局長萊德(Patrick Ryder)5日上午在米尼奧拉(Mineola)警察總部舉行記者會表示，該男子曾是哥倫比亞大學" rel="154462">哥倫比亞大學(Columbia University)醫學院學生。警方4日晚約11時接獲報案，稱一名男子行為異常，並持刀試圖刺傷他人。

當時，警方特別行動組(Bureau of Special Operations)人員正在西伯利新卡塞爾(New Cassel)地區、Brush Hollow Road與2nd Street附近處理另一起案件，在一處林地附近發現一名外貌符合報案描述的男子，隨即呼叫支援。

萊德表示，警員尚未來得及下車，男子便突然從灌木叢後衝出，持刀猛砸警車副駕駛座一側車窗，將玻璃擊碎。坐在該側的警員在刀伸入車窗時轉身開了數槍，但均未擊中。

男子隨後跑向警車後方，駕駛座警員下車後在車尾與其遭遇，開了一槍，擊中男子臉部。警方稱，警員隨即為受 傷的男子急救。其後他被送往東草原(East Meadow)的納蘇大學醫療中心(Nassau University Medical Center)。萊德表示，子彈穿過男子臉頰，目前男子情況穩定，警方也已能與他交談。

警方確認男子為湯普森(Adrian Thompson)，與父母同住。萊德稱，湯普森曾是哥倫比亞大學醫學院學生，今年4月13日曾因心理健康相關問題與警方有過接觸。萊德表示，在與其父母交談後得知，湯普森受過良好教育，但「顯然正在經歷一些憂鬱問題」。

湯普森目前面臨兩項威脅警員罪名。警方正與納蘇郡地方檢察官辦公室商討是否追加或升級控罪，預計5日在醫院病床旁接受問話。

警方在記者會上展示現場查獲刀具的照片。萊德表示，事件未造成其他人受傷，涉事警員目前狀況良好。

精華 FAQ

  • 警方接報後在西伯利新卡塞爾附近找到疑似男子，對方突然衝出砸碎警車窗戶，警員隨即開槍反擊，最後男子在逃跑途中被擊中臉部。

  • 警方表示，涉事男子被子彈擊中臉部後送醫，情況穩定，警方也能與他交談；整起事件沒有任何警員或其他民眾受傷。

  • 男子名為Adrian Thompson，曾是哥倫比亞大學醫學院學生，警方稱他先前有心理健康接觸紀錄，目前面臨兩項威脅警員罪名，並研議追加控罪。

長島 哥倫比亞大學 哥倫比亞

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