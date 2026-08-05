紐約各區警分局警民同樂日、打擊犯罪夜 華人共襄盛舉

市警華埠五分局與紐約中華總商會，4日舉行第43屆警民同樂日。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市各區警分局4日舉行一年一度的「全國打擊犯罪之夜」(National Night Out Against Crime)活動，在曼哈頓華埠，市警華埠五分局與紐約中華總商會的第43屆「警民同樂日」，市府首位「經濟正義副市長」蘇維思(Julie Su)強調社區安全是經濟正義的前提；在皇后區 法拉盛，市警109分局局長、副督察喬杜里(Karam Chowdhury)呼籲居民與警方共同維護社區安全；在市警布碌崙 72分局，則有眾多警員到現場和居民聯歡。

紐約市府首位「經濟正義副市長」蘇維思(Julie Su)4日代表市長曼達尼(Zohran Mamdani)出席警民同樂日活動，強調社區安全是經濟正義的前提，並向五分局頒發褒揚令。(記者劉梓祁／攝影)

蘇維思在華埠表宣讀市長褒揚令時表示，市府感謝市警人員每天為保護市民所作的服務與犧牲；市府稱，市警的工作已使槍擊及謀殺案件降至歷史低位，並將繼續打擊犯罪及槍枝暴力。

長島蘇福克郡(Suffolk County)蒂爾尼(Ray Tierney)及吉爾戈海灘(Gilgo Beach)凶殺案專案組人員到場，呼籲民眾協助確認「Asian Doe」身分。(記者劉梓祁／攝影)

五分局局長林偉斌(Michael Lam)表示，警民同樂日讓居民、家庭、商戶與服務轄區的警員在較輕鬆的場合相識交流，進一步建立關係並共同維護社區安全。他說，能夠成為華埠社區的一員並服務居民，是一項榮幸；活動也提醒警員，社區夥伴關係是警務工作不可或缺的一部分。

中華公所主席伍銳賢說，他自2002年起參加警民同樂日，24年來見證活動規模不斷擴大，反映警方與僑團之間合作日益密切。

市警109分局與109分局社區委員會4日晚在皇后區法拉盛20小學(PS 20)操場舉辦「全國打擊犯罪之夜」，大批居民攜家帶眷參加。現場設有機械遊樂設施、充氣城堡、兒童騎小馬、食物、贈品及表演，多名民選官員及市府代表也到場，呼籲居民與警方保持合作，共同維護社區安全。

109分局局長、副督察喬杜里宣布，目前市警正在招募警員、校園安全人員(School Safety Agents)及學校過街協管員(School Crossing Guards)，並表示目前尤其需要更多過街協管員，確保學生上下學途中安全。

國會眾議員孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)、金兌錫及市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)等也出席活動。

市警布碌崙72分局轄管布碌崙日落公園的部分地區，該分局一年一度的「打擊犯罪夜」活動4日在日落公園內舉辦。72分局的眾多警員到現場和居民聯歡，與居民分享精采活動，眾多華人 參加。

市警72分局局長亞辛(Mobeen Yasin) 指出，72分局轄區內有許多非法賭博的現象，在分局和社區的共同努力下，非法賭博出現了下降的趨勢。他非常感謝布碌崙亞裔民安隊以及美國紐約華人聯合會等社區機構與72分局之間全心全意的合作夥伴關係。

布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝表示，民安隊最主要的職責就是協助警察局預防犯罪。民安隊來自社區，對社區非常了解，同時也能幫助警局更好了解社區，從而真正切實起到預防犯罪的作用。

州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳和市議員市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)也趕到現場，與警民同樂。