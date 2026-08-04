長島豪華公寓離奇命案 男多處刺傷坐浴缸亡 1裸男試圖闖入被拘

紐約長島市一棟高級公寓大樓驚傳離奇命案。示意圖。（路透）

紐約長島 市(Long Island City)一棟高級公寓大樓驚傳離奇命案，警方表示，36歲男子卡洛斯．彭佐(Carlos Penzo)遭人刺殺後，被發現坐在浴缸內，身體保持直立姿勢死亡；警方同時拘留一名全身赤裸男子，將其列為案件嫌疑人(person of interest)。

紐約郵報報導，執法人士指出，警方1日接獲報案，趕赴位於皇后區 Court Square附近的豪華住宅大樓The Hayden。此前，大樓保全在屋頂處理火警警報時，發現一名裸體男子持滅火器朝監視器噴射，疑似企圖遮擋監控畫面。該男子隨後又試圖闖入屋頂附近的一間公寓。

警方抵達後，將該名男子戴上手銬，並檢查其試圖進入的公寓。警方進屋後發現，臥室與浴室內均有明顯血跡，36歲男子彭佐被發現坐在浴缸中，頭部、臉部及胸部都有多處刀傷。

消息人士透露，警方在死者大腿上發現一把刀及一把電擊槍，另外在床上找到一把刀，並在水槽內發現另一把刀。

根據警方資料，1日下午12時54分，108分局接獲911報案，趕抵皇后區Hunter Street 43-25號附近後，發現一名男子倒在現場，已無意識且沒有反應，身上有多處刺傷。急救人員隨後確認其死亡。

目前警方尚未對任何人提出正式指控，但已將涉案裸體男子拘留，並視為案件重要關係人。警方尚未公布案件起因，調查仍在持續。

警方刑事小組人員隨後到場採集證物，並對公寓內部進行調查。

案發地點The Hayden是位於Court Square一帶的高級住宅大樓，共有51個住宅單位。根據出租資訊，該大樓兩房公寓月租金最高可達6000美元以上。

紐約市近期整體治安數據顯示，今年前六個月謀殺案件數量創歷年同期新低。截至6月底，五大行政區共發生122起謀殺案，較去年同期的162起下降約25%，也低於2017年同期最低紀錄的136起。

在皇后區北部巡邏區(Patrol Borough Queens North)內，包括案發所在地第108分局轄區，今年前六個月共發生12起謀殺案，去年同期則為14起。