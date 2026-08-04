我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

裸跳布碌崙大橋獲救 精神失常男被控多罪

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
精神失常男子從布碌崙大橋北塔赤身跳入水中，奇跡般生還。示意圖。(記者范航瑜／攝影...
精神失常男子從布碌崙大橋北塔赤身跳入水中，奇跡般生還。示意圖。(記者范航瑜／攝影)

一名44歲的精神失常男子2日赤身裸體從布碌崙(布魯克林)大橋橋頂跳下，落入水中，令當時目睹這一幕的圍觀者大驚失色。幸運的是，這名男子奇跡般地活了下來。這名男子被控多項罪名。

據執法部門消息人士稱，警方於2日下午2時30分左右接到911報警電話，稱一名男子正在攀爬布碌崙大橋。市警察局緊急服務小組趕到現場時，發現一名歲男子正在攀爬大橋曼哈頓一側的北塔。當局立即封閉了行人通道。警方稱 ，這名男子爬上北塔後，在橋頂插上了多面旗幟，並脫光了衣服。緊急服務小組警員隨即也爬上了布碌崙大橋。警方稱，在他們試圖與該男子接觸之前，這名男子縱身一躍，赤裸裸跳下了大橋。

一位X用戶在發布一段令人不安的跳橋視頻時寫道，「一個傢伙脫光衣服後從橋頂跳了下去」。影片顯示，這名男子在墜入水中時，似乎舉著一件衣服或一個袋子，像一個臨時降落傘。

反應迅速的市警察局港口小組警員從水中救起這名男子。這名男子從水中被救起後，被送往表維醫院接受鑑定和治療，目前情況穩定。

警方在他跳河的地方發現了一面哈薩克斯坦國旗、一條毯子和一件長袍，毯子上寫滿了難以辨認的字跡。

該男子已被確認為阿拜爾達耶夫(Galymzhan Abaildayev)，並被控魯莽危害他人安全、塗鴉、公共場所猥褻、非法侵入和擾亂治安。

布碌崙大橋的兩座懸索塔高約278呎(約84公尺)。

不到一個月前，一名情緒崩潰的女子被市警察局警員從布碌崙大橋的鋼索上救出。消息人士稱，這名女子是一名精神病患者，她在橋上停留了一個多小時，試圖跳入水中，但最後被警方營救下來。

精華 FAQ

  • 警方接獲通報後趕到現場，發現男子攀爬橋北塔，隨後在橋頂插旗、脫光衣服，接著直接跳入水中，整個過程都被圍觀者目睹。

  • 市警察局港口小組迅速趕到水面搜尋，成功將他從水中救起，之後送往表維醫院接受鑑定與治療，目前情況穩定。

  • 男子已被確認為阿拜爾達耶夫，被控魯莽危害他人安全、塗鴉、公共場所猥褻、非法侵入及擾亂治安；現場還找到哈薩克斯坦國旗、毯子和長袍。

布碌崙 布魯克林 曼哈頓

上一則

酒店收容遊民 紐約市府續簽3年18.6億合約

下一則

華埠中華第一浸信會 書寫百年歷史 胡適曾留墨寶
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

44歲裸男跳紐約布魯克林大橋 落水奇蹟生還

44歲裸男跳紐約布魯克林大橋 落水奇蹟生還
布碌崙日落公園驚傳槍響 華男擊傷1人被捕

布碌崙日落公園驚傳槍響 華男擊傷1人被捕
冒充聯合愛迪生員工 布碌崙男子持槍上門搶劫一名女子

冒充聯合愛迪生員工 布碌崙男子持槍上門搶劫一名女子
市警利用無人機 逮捕5地鐵衝浪少年

市警利用無人機 逮捕5地鐵衝浪少年

熱門新聞

紐約市長曼達尼(中)離開陣亡陸軍中士蘭帕薩德的葬禮。(美聯社)

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

2026-08-02 16:35
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。他們往往在查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE蹲點長島大型商場停車場 逮捕2000移民 引發社區恐慌

2026-07-31 07:26
許多律師代為申請的庇護案件，受迫害的故事幾乎千篇一率，國土安全部已著手打擊這類詐欺行為。(路透)

「百餘份申庇迫害陳述都一樣」 ICE要罰紐約移民律師47萬元

2026-08-02 07:14
第23屆美國華裔小姐競選總決賽1日晚在康州金神大賭場舉行。7號林雅雯(中)脫穎而出，獲得冠軍。(主辦單位提供)

第23屆美國華裔小姐決賽 林雅雯奪冠 陳山聰獻演掀高潮

2026-08-02 16:12
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。調查發現，他們在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

2026-07-30 14:39

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她