紐約市前7個月凶殺、槍擊新低 地鐵、仇恨犯罪上升

2026年迄今，全市槍擊案與謀殺案數量雙雙創下歷史新低，地鐵等大眾運輸系統犯罪以及仇恨犯罪卻逆勢上升。(記者許君達／攝影)

紐約市警(NYPD)3日公布數據顯示，2026年前七個月，以及剛過去的7月，全市槍擊 案與謀殺案數量雙雙創下歷史新低；然而，地鐵 等大眾運輸系統犯罪以及仇恨犯罪 卻逆勢上升。

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)表示，今年截至目前，紐約市共發生381起槍擊案，低於去年同期的412起；槍擊受害者人數亦從去年的489人下降至462人。在謀殺案方面，今年前七個月共記錄149起，同樣刷新了2017年所保持的174起最低紀錄。

單就7月數據來看，治安改善同樣顯著。7月，全市共發生59起槍擊案、有81名受害者，遠低於去年同期的75起及92名受害者，創下歷史同期新低；謀殺案則發生21起，打破了2013年24起的歷史最低紀錄。

同時，7月七大主要犯罪類別總數亦較去年同期大幅下降 12.7%，其中入室竊盜下降14.7%、汽車竊盜大跌24.6%、強盜案減少14.9%、重大竊盜下降11.8%，重罪襲擊亦微幅下降6.4%。

蒂池指出，紐約市警在今年夏天承擔了前所未有的維安重任，包括NBA總決賽、世界盃足球賽、「Sail 250」帆船巡遊及全美最大規模的獨立日慶典等重大活動。她將此治安成就歸功於「數據驅動的精準警務策略」以及全體警員的辛勞奉獻。

儘管整體治安好轉，大眾運輸系統與部分犯罪類別仍面臨嚴峻挑戰。今年前七個月地鐵犯罪數量微幅增加1%；但僅在7月，地鐵犯罪便激增超過10%。執法部門將大眾運輸犯罪的上升歸因於重罪襲擊與非暴力的重大竊盜，這兩者分別占了7月所有大眾運輸犯罪的27.7%與51.4%；其中，針對警員及地鐵員工的重罪襲擊分別占該類案件的12.5%與10.4%。

此外，仇恨犯罪(Hate Crimes)亦呈升溫態勢。今年截至目前，仇恨犯罪較去年同期大幅攀升9.4%，其中高達56.9%為針對猶太人的仇恨事件。