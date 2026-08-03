44歲裸男跳紐約布魯克林大橋 落水奇蹟生還

紐約布魯克林區民眾坐在東河濱水區，眺望對岸的布魯克林大橋。攝於2026年7月14日。(路透)

紐約布魯克林 大橋2日下午發生驚險事件，一名44歲男子攀上橋塔後，先在橋體結構懸掛多面旗幟，接著脫去全身衣物，從高處跳入東河（East River）。警方雖曾試圖勸阻未果，但男子落水後奇蹟生還，隨後被救援人員救起送醫，目前情況穩定。事件影片在社群媒體 瘋傳，警方已展開調查。

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紐約郵報報導，這起事件發生於3日下午約2時30分。警方表示，這名身分尚未公布的44歲男子攀爬至布魯克林大橋曼哈頓 端北側橋塔頂部，並在橋梁結構上懸掛數面旗幟。

目擊者指出，男子隨後脫光衣物站在高處，異常舉動吸引大量民眾圍觀，不少人拿出手機拍攝，相關影片很快被上傳至社群平台並迅速引發熱議。有網友在X平台發文寫道：「有個人全裸後從橋頂跳了下去。」

紐約市警察局（NYPD）緊急勤務小組獲報趕抵現場後，一度試圖與男子協商，希望他安全返回橋面，但男子仍從橋塔一躍而下。

從現場流傳的影片可見，男子墜落時似乎高舉一塊黑色布料，彷彿將其當作簡易降落傘使用。

男子落入東河後，紐約市警港口巡邏單位迅速趕赴現場將他救起，再由救護人員送往紐約市立貝爾維尤醫院（NYC Health + Hospitals Bellevue）治療。院方確認，男子目前生命徵象穩定。

整起事件仍待警方進一步調查釐清。