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控ICE種族定性、非法拘捕 紐約提4宗索賠

記者劉梓祁╱紐約報導
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美國公民自由聯盟的旗下分會已在全國17州及華盛頓特區提出54宗行政索賠，指控聯邦...
美國公民自由聯盟的旗下分會已在全國17州及華盛頓特區提出54宗行政索賠，指控聯邦移民執法人員涉嫌暴力執法、種族定性、非法拘捕及疏忽照護，其中四宗來自紐約。(紐約移民聯盟NYIC提供)

美國公民自由聯盟(ACLU)7月29日宣布，旗下分會已在全國17州及華盛頓特區提出54宗行政索賠，指控聯邦移民暨海關執法局(ICE)等聯邦移民執法人員涉嫌暴力執法、種族定性、非法拘捕及疏忽照護，其中四宗來自紐約。

聯盟表示，索賠依據「聯邦侵權索賠法」(Federal Tort Claims Act)提出。該法允許民眾因聯邦雇員在執行職務期間的錯誤或疏忽行為造成傷害，向聯邦政府要求金錢賠償；提出行政索賠也是日後提起聯邦訴訟的必要程序之一。

公民自由聯盟認為，紐約的四宗案件涉及種族定性、非法拘捕及嚴重精神傷害；其中一名申索人稱，自己未獲正當法律程序即遭拘留，並被迫與子女分離。目前，該組織尚未公布四名紐約申索人的身分、案發地點及索賠金額。

全國54宗索賠涉及移民、美國公民、合法永久居民、示威者及移民權益倡議者。聯盟在案情說明中稱，至少29名申索人為美國公民，其中12人指控自己因遭種族定性而被非法拘留；部分人稱，聯邦人員在確認其公民身分後才將其釋放。

其它案件的指控包括，示威者遭橡膠子彈擊中或被噴灑化學刺激物、民眾遭粗暴壓制，以及被拘留者在ICE設施內未獲適當醫療照護。公民自由聯盟副執行主任卡德(Yasmin Cader)表示，這些案件反映聯邦移民執法中的不當行為並非個別事件，該組織將透過法律程序追究責任。

鄰近的新澤西州(New Jersey)亦有一宗受到關注的案件，肯恩大學(Kean University)公共衛生教授兼註冊護士鮑伊(Norma Bowe)稱，她5月25日在紐瓦克(Newark)的德萊尼移民拘留中心(Delaney Hall)外開設流動醫療站，試圖協助一名在衝突中被拖行的女子時，遭蒙面ICE人員推倒。

鮑伊稱，她被摔向前方後頭部撞上水泥路面，身體亦撞擊柏油路，造成嚴重傷害，現向聯邦政府索賠50萬元。

國土安全部(DHS)在提供給紐約地方媒體「Gothamist」的聲明中反批自由聯盟，並稱針對聯邦執法人員的襲擊與威脅大幅增加；但聲明未直接回應紐約、新州各宗索賠所提出的具體指控。

精華 FAQ

  • ACLU在全美17州及華盛頓特區共提出54宗行政索賠，核心指控包括ICE等聯邦移民執法人員涉嫌暴力執法、種族定性、非法拘捕，以及對被拘留者疏忽照護。

  • 紐約4宗索賠主要涉及種族定性、非法拘捕與嚴重精神傷害，其中一名申索人稱未經正當法律程序就被拘留，並被迫與子女分離。

  • 肯恩大學教授兼註冊護士鮑伊稱，她在紐瓦克拘留中心外協助一名女子時遭蒙面ICE人員推倒，頭部撞上水泥地並受重傷，現向聯邦政府索賠50萬元。

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