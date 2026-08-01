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法拉盛「紅蘋果」逾40學員突收CDL重考令 未收信者更恐慌

記者高雲兒／紐約報導
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法拉盛「紅蘋果」負責人耿行表示，在緊迫的筆試及路考時限下，部分長途司機被迫停工返...
法拉盛「紅蘋果」負責人耿行表示，在緊迫的筆試及路考時限下，部分長途司機被迫停工返紐約備考。(路透)

曾赴維吉尼亞州考取商業駕照(CDL)的紐約華人司機重考風波持續擴大，法拉盛「紅蘋果」負責人耿行表示，在緊迫的筆試及路考時限下，部分長途司機被迫停工返紐約備考，持工作許可、身分仍在轉換中的司機更面臨失去生計、又不敢公開陳情的雙重壓力。她認為此次調查由致命巴士事故源起，已令原本受政策收緊影響的華人商業駕駛行業雪上加霜。

耿行表示，目前已有約40多位透過其介紹所赴維州7 CDL Driving School考照的學員，收到紐約州車輛管理局(DMV)的重考通知，這些通知多數於7月22日發出，7月27日達到高峰，學員通常一次收到兩封信，「我們學員裡面，收到信的大概40多個」。耿行說，將為自家學員免費開設緊急輔導班，協助準備考試。

耿行透露，目前最焦慮的反而是還沒收到通知的學員，「有些人根本沒接到信，但跟他一起考試的人收到了，他就害怕」。她說，有位學員因搬家不確定能否收到信，主動打電話向DMV預約部門查詢，對方只回覆「沒收到信就只能等」，這種不清楚的答覆讓許多司機無所適從，既不敢貿然請假回紐約，又怕錯過期限導致駕照直接被吊銷。

•政策收緊身分轉換司機最弱勢

對於外界質疑維州駕校「一條龍」模式涉及考試舞弊，耿行強調考試過程全程合法，有監控錄影為證，手機也須放入屏蔽袋。學員的筆試是在紐約州DMV完成，通過後才前往維州培訓及路考；最困難的車輛安全檢查環節，則是靠駕校提供題綱、學員日夜死記硬背英文術語才通過，「我們沒有拿錢買駕照，沒有作弊，都是靠自己那麼辛苦考出來的。」

耿行透露，學員中最弱勢的是持有C08工作許可的司機，一旦商業駕照遭撤銷，他們不僅無法繼續開車維生，連降級為普通駕照都有困難，生計可能立即中斷。

她坦言，曾考慮組織受影響司機向有關單位陳情抗議，「我今天早上還在想，我們要去抗議」。但許多身分仍在轉換中的司機擔心引起移民及海關執法局(ICE)注意，根本不敢出面，「問題是會不會自投羅網了？人家ICE把你給抓了」，她無奈地說。

•車禍牽連 華人卡車業前景黯淡

耿行認為，此次風波的根源在於維州95號州際公路的致命巴士事故，聯邦部門為調查肇事司機董靖生(Jing Sheng Dong)的駕照取得過程，才將調查擴大至整個華人駕駛社群，「如果沒有發生車禍，大家開得好好的，什麼事都沒有。他一個人的錯誤，造成這麼多人受害。」

耿行也坦言，自去年9月29日聯邦政策變更、僅允許綠卡及公民報考CDL後，華人學員數量已大幅萎縮，7 CDL Driving School早已難以經營。

她也批評，目前重考時程過於緊迫，根據通知，學員須在8月20日前完成筆試預約，並在筆試後兩周內通過路考。許多正在外州跑長途的司機被迫辭職返紐約應試，「這麼短的時間內，你讓這些人馬上緊急出來，很多人都在工作當中，有的在外州來回跑，還要把工作辭掉，繼續學習繼續考，但心裡也沒把握啊。」

精華 FAQ

  • 法拉盛「紅蘋果」負責人耿行表示，已有約40多位透過其介紹所赴維州7 CDL Driving School考照的學員收到紐約州DMV重考通知，且多數通知集中在7月22日發出。

  • 因為有些人沒收到信，但同批考試的同伴已接到通知，讓他們擔心住址變動或漏信而錯過期限；DMV又只回覆沒收到信就等，資訊不足使司機不敢請假返紐約。

  • 最弱勢的是持C08工作許可、身分仍在轉換中的司機，一旦商業駕照被撤銷，不但無法繼續開車賺錢，連降級成普通駕照都可能有困難，生計恐立即中斷。

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