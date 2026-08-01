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長島豪宅竊案再逮2嫌 華裔男子等6人涉案

記者戴慈慧／紐約報導
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納蘇郡警方公布兩名新增落網嫌犯的照片，左為18歲皇后區居民Joel Vallad...
納蘇郡警方公布兩名新增落網嫌犯的照片，左為18歲皇后區居民Joel Valladares-Gutierrez、右為33歲華裔男子周鵬。(納蘇郡警方提供)

長島納蘇郡(Nassau County)警方近期公布，去年發生於傑里科(Jericho)及曼哈塞特(Manhasset)的多起住宅入室竊盜及搶劫案有進展，警方當前再逮捕兩名涉案男子，其中包括33歲華裔男子周鵬(Peng Zhou，姓名皆音譯)。至此，本案已有六名嫌犯落網。

警方表示，新落網的兩名嫌犯分別為18歲皇后區居民Joel Valladares-Gutierrez及33歲的周鵬。經過數月調查，警方於7月28日將兩人拘捕，調查指出，涉案人士涉嫌闖入傑里科及曼哈塞特多處住宅，竊取珠寶、名牌手提包、信用卡及現金等財物，部分案件並涉及搶劫。

根據警方資料，Valladares-Gutierrez被控一級搶劫、兩項二級搶劫、一級及二級入室盜竊，以及四級刑事毀壞等罪名，已在赫姆斯特德(Hempstead)第一地區法院首次出庭。周鵬則被控一級入室盜竊罪，目前已在納蘇郡法院應訊。警方未公布其住址，也未說明其在案件中的具體角色。

警方表示，此案於2025年11月已先後逮捕四名嫌犯，包括18歲皇后村(Queens Village)居民Irving Brenor、20歲艾姆赫斯特(Elmhurst)居民Jayson Jaya、19歲大學點(College Point)居民Giam Leal-Cardenas，以及一名17歲少年。四人分別被控搶劫、入室盜竊及刑事毀壞等罪名。經持續追查後，再將周鵬及Valladares-Gutierrez逮捕歸案，使全案被捕人數增至六人。

精華 FAQ

  • 警方表示，經過持續調查後，本案已先後逮捕6名嫌犯。最新落網的是18歲皇后區居民Joel Valladares-Gutierrez與33歲華裔男子周鵬。

  • 涉案人士被指在傑里科與曼哈塞特多處住宅闖入行竊，部分案件還涉及搶劫，偷走珠寶、名牌手提包、信用卡及現金等財物。

  • Valladares-Gutierrez被控一級搶劫、二級搶劫、入室盜竊與刑事毀壞等罪，周鵬則被控一級入室盜竊，目前均已出庭應訊。

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