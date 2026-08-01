亞裔男子涉2度在停車場裸露下體自拍 遭通緝

納蘇郡警方尋找一名涉嫌兩度在公共停車場內裸露下體，並以手機拍攝自己的亞裔男子。(納蘇郡警方提供)

長島 納蘇郡警方近日發布通緝公告，尋找一名涉嫌兩度在米尼奧拉(Mineola)公共停車場內裸露下體，並以手機拍攝自己的亞裔 男子。警方呼籲民眾協助辨認他的身分。

根據納蘇郡警察局(Nassau County Police Department)公布的信息，兩起案件分別發生於7月3日及7月8日，時間均在下午4時至6時之間。

警方表示，涉案男子進入米尼奧拉第一街(1st Street)一處公共停車場後脫去衣物，隨後觸摸自己的生殖器，並使用手機錄下相關過程。事發後，男子疑似步行前往附近巴士總站，之後登上一輛巴士離開。

警方公布的監控畫面顯示，男子為亞裔外貌，戴眼鏡，案發前曾身穿白色帽子、白色圖案上衣及短褲。警方目前以「公開猥褻」(Public Lewdness)案件展開調查，尚未公布嫌疑人的姓名或其他身分信息。

任何認出該男子、或掌握案件相關線索者，可致電納蘇郡警察局第三分局重案組，電話為(516)573-6300；也可聯絡納蘇郡滅罪熱線(Crime Stoppers)，電話為1(800)244-TIPS(8477)，或透過社交媒體發送私訊，所有線索均可匿名提供。