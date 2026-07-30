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紐約州長選戰倒數百日 霍楚民調、募款領先布萊克曼

記者顏嘉瑩／紐約報導
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尋求連任的民主黨州長霍楚(前左)與共和黨挑戰者、納蘇郡郡長布萊克曼(前右)。圖為...
尋求連任的民主黨州長霍楚(前左)與共和黨挑戰者、納蘇郡郡長布萊克曼(前右)。圖為兩人2023年出席記者會。(美聯社)

距離11月3日(周二)紐約州長選舉不到100日，尋求連任的民主黨州長霍楚(Kathy Hochul)與共和黨籍挑戰者、納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)正加緊固票。目前，霍楚在民調中領先20個百分點，競選帳戶現金也逾2100萬元；不過也有觀察人士認為，總統川普(Donald Trump)、可負擔性及移民政策，將是決定選情的主要變數。

霍楚今年將可負擔性列為主軸，提出擴大托育補助、降低汽車保險費，以及放寬她認為成本過高的綠色能源期限等措施。布萊克曼則批評州府支出大幅增加，並把犯罪司法政策列為主要攻擊目標。

財力上，霍楚仍明顯占優勢。她的競選帳戶現金逾2100萬元。布萊克曼已籌得逾600萬元，並在先被取消、後獲恢復資格後，選擇加入州競選公費配對制度。

川普已表態支持布萊克曼。紐約州共和黨主席科克斯(Ed Cox)表示，川普重視紐約，或將在11月前來紐約州為布萊克曼助選。

共和黨也將主打財政紀律、移民及能源政策。民主黨方面則以川普任內汽油與食品價格飆漲，聯邦醫療經費削減及移民政策已成今年州議會會期的重要爭議作為反擊。

馬利斯特大學民調主任米林戈夫(Lee Miringoff)指出，布萊克曼可把矛頭指向霍楚的現任施政，霍楚則會把川普政府的表現帶入選戰；選民對經濟、住房等議題普遍不滿，競選攻防勢必升溫。

米林戈夫表示：「霍楚目前獲得獨立選民及民主黨基本盤支持，但布萊克曼仍可藉州府立法與施政爭議尋找突破口。」

移民執法合作同樣將是兩黨交鋒一環。納蘇郡有兩個執法機構與聯邦移民與海關執法局(ICE)簽有287(g)合作協議，若協議在8月仍有效，可能觸及州法限制。科克斯亦批評州府相關限制，主張地方執法機構應與ICE合作。

民主黨內部的進步派壓力亦受關注。民主社會主義者在今年初選擊敗兩名現任國會議員、贏得一席開放選區，並在州議會選舉取得兩位數增長。州民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)承認黨內有更進步的一翼，但認為建制派須提出更有力、更能回應年輕選民困境的政策；霍楚與市長曼達尼(Zohran Mamdani)的關係，也可能成為選戰話題。

精華 FAQ

  • 霍楚目前在民調中領先布萊克曼20個百分點，競選帳戶現金也逾2100萬元，明顯在聲勢與財力上占優勢，顯示連任基礎仍然穩固。

  • 布萊克曼聚焦財政紀律、犯罪司法、移民與能源政策，並批評州府支出過高，企圖把選戰拉向對現任州長不利的施政爭議。

  • 觀察人士認為，川普是否積極介入、選民對可負擔性與移民政策的態度，以及經濟與住房的不滿情緒，都可能成為左右勝負的關鍵變數。

霍楚 紐約州 民調

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