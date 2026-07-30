曼哈頓17歲騎士撞車亡 非法電單車管治再掀熱議

一名17歲少年駕駛非法高速電單車在曼哈頓市府綜合大樓前遭遇車禍身亡，再次引發各界對電單車管治乏力、無法可依之境況的討論。圖為該路口公車、汽車、單車以及行人混行。(記者許君達／攝影)

一名駕駛非法電單車的17歲少年29日上午在曼哈頓 中央街(Center St)與一輛休旅車相撞後倒地身亡。此事件使電單車管治議題重回公眾視野，本地民代指出事發路口設計不良，非常危險。

警方說，29日上午9時許，受害人納卡托(Gabriel Nacato)駕駛一輛無牌電單車在從布碌崙 (布魯克林 )大橋駛下、向北駛入中央街時，在中央街交錢伯斯街(Chambers St)路口處與一輛同方向行駛的黑色雪弗蘭太浩(Tahoe)休旅車碰撞，單車失控、納卡托倒地，急救人員趕到後，當場宣布其已死亡。根據現場照片，納卡托倒地位置旁的路面上血跡斑斑。事發後，該路段被臨時封閉，休旅車駕駛員則留在現場配合調查。

截至發稿時，警方尚未確認本起事故的責任歸屬。據報導，納卡托所駕駛的電單車最高時速可達30哩，遠超紐約市法所規定的15哩，屬於被禁止出售和上路的非法車輛。

據統計，今年迄今全市已發生14起涉及「傳統單車和電單車」的致命車禍，與去年同期相比數字幾乎翻倍。29日事故發生後，官員相繼表態，稱頻繁肇事的非法電單車已成為城市治理中的一個顯著問題。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)呼籲州市立法機構協同討論有效的法治手段、治理非法電單車，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示，現有的法律不夠嚴厲，導致面對諸如高速電單車這種新興產物時，無法可依。倡導組織「交通替代方案」(Transportation Alternatives)則指出，肇事電單車雖然不符合紐約法律，但現在仍能在網上買到，該組織呼籲州檢察長辦公室發布消費者預警，向潛在買家告知此類商品的安全風險。

涉事路口為布碌崙大橋曼哈頓端的出口所在地，下橋車流在此與曼哈頓下城兩條主要街道錢伯斯街和中央街相會，日常車流量極大；而路口周邊又有政府大樓、觀光名勝和地鐵站出口，行人動線也在此處與汽車和單車車道形成交叉。

代表該區的市議員馬泰(Christopher Marte)表示，鑑於這種危險程度極高的交通局面，本地社區多年來一直呼籲行政當局改善安全措施，卻始終被告知此事並非優先事項。此次悲劇便是這種不作為的又一代價。他呼籲市交通局立即開始重新設計此處的交通動線和安全設施，同時在東西向的錢伯斯街上增設一條單車專用道。