布碌崙家庭收容所擬改為只收單身男性 民代提告

韋娜芙(中)、葉格(左)等民意代表日前與羊頭灣居民抗議市府將埃蒙斯大道3218號家庭收容所改為收留男性遊民。(取自韋娜芙X平台)

布碌崙 (布魯克林 )羊頭灣埃蒙斯大道(Emmons Ave)3218號的「Gold Star Inn」選址在一年多前被改建為家庭收容所，然而近期傳出市府計畫將現有的55個住戶家庭遷出，並轉而安置單身男性遊民 ，此舉引發當地社區恐慌，擔憂社區問題加劇；對此，當地民意代表已向市府提訴，呼籲市府官員尊重民意，立即取消計畫。

市議員韋娜芙(Inna Vernikov)、葉格(Kalman Yeger)近期共同控告市府，韋娜芙表示，自消息傳出以來，不少當地居民紛紛出聲抗議，要求市府立即取消將家庭遊民遷出的計畫；她在法庭文件中指出，自己並未收到任何有關收容所轉型的正式通知，而是透過憂心忡忡的選民才得知此事。

她在寄發給市府官員的信中寫道，「將這些已經融入羊頭灣社區的家庭遷離，不僅不人道、也缺乏考量，更重要的是，將收容所改為成人男性收容所，將對周邊社區帶來嚴重衝擊」。

葉格認為，他們所提出的訴訟理由充分，有信心可以阻止收容所轉型，「市府偷偷將原本住在這裡的家庭遷走，打亂了他們努力在社區建立的新生活，只為了騰出空間設立新的收容所。我們提起訴訟，是因為曼達尼(Zohran Mamdani)市府這項違法且冷酷無情的決定，必須被撤銷」。

針對此事件，市社會服務局(Department of Social Services，DSS)回應說，目前住在羊頭灣收容所的家庭將被安置到其他地點，此項調整有助於市府逐步讓家庭搬離商業旅館，改入住設有獨立廚房等完善設施的收容中心。

與此同時，市法律局也向法院提交文件，反對這項訴訟，並要求法院在決定是否暫停收容所轉型前，先聽取市府的陳述。

據韋娜芙與葉格，他們認為市府規避了按照法律應履行的通知義務，也未與社區相關人士充分溝通；社會服務局代表則駁斥此說法，表示現行法律並未禁止市府將該處收容所轉型。

法庭文件指出，該處收容所是2022年，時任市長的亞當斯(Eric Adams)因應大量尋求庇護的人湧入，而緊急設立的；由於市府認定Gold Star Inn屬於「既有收容設施」，而非新設收容所，因此認為此次用途調整無須經過新收容所所需的完整社區諮詢與審查程序。