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延後8個月 朱艷波案明年5月開庭

記者胡聲橋／紐約報導
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佛蘭克•卡隆及其辯護團隊走出紐約東區聯邦法院。(記者胡聲橋／攝影)
佛蘭克•卡隆及其辯護團隊走出紐約東區聯邦法院。(記者胡聲橋／攝影)

紐約東區聯邦法院法官松本清(Kiyo A. Matsumoto)27日在徵求了檢方和辯方律師的意見後宣布，決定朱艷波案於明年5月3日開庭，將原先預定今年8月24日的開庭時間延遲了八個多月。

此案被告為前紐約市亞當斯(Eric Adams)幕僚長佛蘭克•卡隆(Frank Carone)、其胞弟安東尼•卡隆、華商朱艷波及其助手陳晶(Crystal Chen)四人。朱艷波被控在無證移民危機期間，透過與卡隆兄弟的私人關係，為自己的Microtel酒店拿到價值約700萬元的市府酒店安置合約。此前，市府曾因該酒店規模較小且地理位置不佳而多次拒絕其申請。朱艷波事後經過中間環節，向佛蘭克•卡隆支付了12萬元的好處費。這四人分別被指控犯有賄賂、洗錢、電匯詐騙、妨礙司法等罪名，但這四人均不認罪。

四名被告聘請了一個由約十幾名辯護律師組成的團隊。在7月1日的聽證會上，卡隆兄弟的律師曾力爭將審判日期定在8月24日，聲稱這對兄弟沒有做錯任何事，也不希望拖延審判。不過，在27日的聽證會上，辯方律師主張推遲開審，理由是朱艷波及其陳姓助手需要更多時間來準備。

在27日的聽證會上，法官松本清告知辯護團隊，根據她的日程安排，明年最早能安排出來的時間是2027年5月3日。佛蘭克•卡隆的律師戈德斯坦(Andrew Goldstein)表示，5月3日比預想的要晚，但考慮到具體情況，表示同意。

法庭文件顯示，延遲開庭的原因是控辯雙方都認為，因為案情複雜，雙方都需要更多時間為開庭審理做準備。與此同時，控辯雙方的新動議和新發現的情況都需要更多時間處理。

由於朱艷波是中國公民，且與中國有廣泛聯繫，法官認定他具有較高的潛逃風險，因此法庭提出了高達800萬元的保釋金，且必須全天候佩戴電子腳鎬接受審前監控。朱艷波被限制在紐約五大區、長島和威郡境內活動。陳晶的保釋金額為10萬元。

華商朱艷波(左一)和佛蘭克•卡隆(左二)在朱位於長島的住所內。(紐約東區聯邦檢察...
華商朱艷波(左一)和佛蘭克•卡隆(左二)在朱位於長島的住所內。(紐約東區聯邦檢察院提供)

精華 FAQ

  • 原先預定在今年8月24日開庭，但法官在徵詢控辯雙方意見後，改定為2027年5月3日審理，整體延後了8個多月。

  • 被告包括前市長亞當斯幕僚長佛蘭克•卡隆、其弟安東尼•卡隆、華商朱艷波及其助手陳晶，四人被控賄賂、洗錢、電匯詐騙與妨礙司法等罪。

  • 由於朱艷波是中國公民且與中國聯繫廣泛，法官認定其潛逃風險較高，因此設定800萬元保釋金，要求全天候佩戴電子腳鎬，活動範圍也受限。

亞當斯 紐約市

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