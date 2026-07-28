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布碌崙日落公園驚傳槍響 華男擊傷1人被捕

記者胡聲橋／紐約報導
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日落公園華社發生槍擊傷人案，一名華裔男子遭逮捕。(谷歌街景)
日落公園華社發生槍擊傷人案，一名華裔男子遭逮捕。(谷歌街景)

布碌崙(布魯克林)日落公園日前發生一起槍擊事件。警方稱兩名男子的爭執最後引發了槍擊事件，一名男子中槍受傷。警方隨後逮捕了一名華裔男子。

警方稱，這起槍擊事件發生於26日晚10時15分左右，地點位於布碌崙9大道5001號門前。據警探透露，雙方發生口角，隨後升級為槍擊事件，一名56歲的男子右臂中彈數次。急救人員趕到現場後，將受害者送往瑪摩利醫院救治，這名傷者目前情況穩定。

警方逮捕的華裔嫌犯為40歲的鄭少斌(Shao Bin Zheng，音譯)，認為他與這起槍擊事件有關。鄭少斌被控襲擊(assault)、危害他人安全(reckless endangerment)和非法持有武器(criminal possession of a weapon)。現場影片顯示，警員拘捕了一名身穿白汗衫的男子，並將其押上警車。

槍擊事件現場的居民稱，突然傳來的槍聲讓他們猝不及防，「我想大概開了八槍」，住在附近的威爾森(Wilson)說，「我當時以為是槍聲，但轉念一想，又覺得是煙火……我們嚇壞了，真的嚇壞了」。

警方尚未透露這兩名男子爭吵的原因，也未說明是什麼導致爭執升級為暴力事件。警方的調查仍在進行中。

日落公園華社發生槍擊傷人案，一名華裔男子遭逮捕。(Citizen截圖)
日落公園華社發生槍擊傷人案，一名華裔男子遭逮捕。(Citizen截圖)

精華 FAQ

  • 事件約發生於26日晚10時15分，地點在布碌崙9大道5001號門前。警方指出，現場先有兩名男子爭執，之後才演變成槍擊並造成傷者。

  • 一名56歲男子右臂中彈數次，急救人員到場後立即將他送往瑪摩利醫院治療。院方及警方表示，傷者目前情況穩定，沒有生命危險。

  • 警方逮捕40歲華裔男子鄭少斌，認為他與槍擊案有關。現階段他被控襲擊、危害他人安全，以及非法持有武器，案件仍在進一步調查。

布碌崙 日落公園 華裔

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