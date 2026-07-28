加密幣詐騙猖獗 詹樂霞籲國會更新立法提案 勿架空州級執法能力

紐約州檢察長詹樂霞向國會提交證詞，說明其正在審議的「數位資產市場透明提案」將會削弱州級執法機構對加密貨幣交易及詐騙的打擊能力，並提供多項修改建議。(視訊會議截圖)

紐約州 檢察長詹樂霞 (Letitia James)向國會參院國土安全與政府事務委員會提供證詞說，國會正在審議的「數位資產市場透明提案」(簡稱CALRITY)將削弱州和地方執法機構對加密貨幣 詐騙行為的監管和追責，她同時提出數項建議，以約束「詐騙洪流」。

證詞指出，紐約州檢察長辦公室在過去三年內接到的加密貨幣詐騙投訴幾乎以每年一倍的速度增加，五年內的損失總額接近5億元。而在聯邦層面，聯邦調查局(FBI)報告顯示2025年全美因加密貨幣詐騙損失的總額達到114億元。與此同時，各州和地方卻承擔了99%的詐騙相關案件執法，聯邦執法和監管部門卻在大量減少調查，司法部甚至解散了「加密貨幣執法國家隊」。

詹樂霞在證詞中指出，加密貨幣交易的匿名性是問題的關鍵。在無法確認交易者身分的情況下，監管機構無法得知民選官員提交的財務申報是否透明準確，無法追蹤其是否存在貪腐、利益輸送或違反競選財務法；同時，匿名性也會阻礙執法機構追查跨國犯罪集團的金流、導致詐騙受害者的損失難以追回。

更嚴重的是，敵對勢力也可藉此實現資金轉移、逃避美國的制裁。證詞引用今年5月「華爾街日報」報導，稱伊朗當局在與美國交戰期間，利用「幣安」(Binance)平台向受制裁的伊朗國內轉移了數十億元，「幣安」創始人趙長鵬卻在面臨刑事調查時獲得川普的赦免。詹樂霞在去年寫給國會的一封信函中，亦指出利用加密貨幣從事的非法金融活動能夠繞過制裁，每年至少從美國和世界各地向敵對國家、恐怖分子或有組織犯罪集團轉移500億元的資金。

詹樂霞表示，在這種權責錯位的情況下，國會有可能通過的「數位資產市場透明提案」則會透過排除州法適用範圍的條款架空州和地方執法機構，削弱其監管加密貨幣交易、打擊詐騙的能力。

針對上述問題，詹樂霞建議國會更新提案文本，加強監管的要求，禁止存在私人利益關係的公職人員參與加密貨幣行業的監管，並建立封閉式市場、禁止無法完整追蹤的加密貨幣兌換成美元。