布碌崙地鐵站台 18歲女抵抗搶劫遭槍擊

18歲女子在布碌崙皇冠高地地鐵站因抗拒搶劫遭槍擊胸部。(谷歌街景)

19日深夜，一名18歲的女子在布碌崙 (布魯克林)一個地鐵站 台上遭遇搶劫，因抗拒遭劫匪用槍擊 中胸部。這名女子目前已安全回家，警方正全力追捕此案嫌犯。

據ABC News電視頻道報導，這起搶劫加槍擊案發生於19日晚11時45分左右，地點位於皇冠高地(Crown Heights)的總統街-梅德加·埃弗斯學院地鐵站(President St-Medgar Evers College station)。當時，18歲的尼卡斯特羅(Ashley Nicastro)在站台等候開往佛萊布許(Flatbush)的2號線地鐵時，遭到一名身分不明男子的襲擊。

尼卡斯特羅說，當時她正從附近一家服裝店下班，坐在候車的椅子上。搶劫者靠近她後，試圖搶走她的提包和兩條項鍊。這名搶劫者約40歲。「當一列地鐵進站時，我和他扭打起來。他緊緊抓住我的包。然後包帶斷了，他就開槍打了我」。

搶劫者開了一槍。尼卡斯特羅胸胸中彈，子彈從背部射出。警察和急救人員趕到現場後，將尼卡斯特羅送往國王郡醫院(Kings County Hospital)接受治療，醫生診治後認為毋須手續。在經歷了周日晚間的驚險一幕後，尼卡斯特羅已被父親和男友平安接回家。「我很高興我這麼做了」，尼卡斯特羅說，「我一點也不後悔」。

尼卡斯特羅事後說她當時很難過，因為當歹徒大喊「把你的包給我！把你的項鍊給我！」時，竟沒有其他乘客上前幫她忙。在一列地鐵進站後，一些乘客上前幫忙，但槍手已抓著裝有她銀行卡和手機的手提包逃離了地鐵站。

警方稱，調查人員追蹤被盜手機後，在距離事發地點近兩哩的地方找到了尼卡斯特羅的手提包。調查人員還在地鐵站事發現場找到了一枚彈片。槍手尚未落網。警方稱，他當時戴著紅色洋基隊棒球帽，身穿黑色襯衫、黑色運動鞋和黑色口罩，背著背包。

一位當地居民對地鐵安全表示擔憂說，「如果可以的話，我寧願步行、跑步或搭公車，但我要去曼哈頓，所以別無選擇。這真的很令人擔憂」。

警方呼籲目擊者或知情者提供線索。