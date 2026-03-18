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紐約客談／花了大錢 為何仍喚不回街頭安寧

紐約客談
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為什麼錢花了，遊民卻還在街頭？紐約市平均在每位街頭遊民身上投入的服務資金已超過8萬元，而街頭遊民人數卻仍在逆勢增長。這種高投入、低成效的現象，暴露出紐約的遊民治理正陷入困局。大量資金流入了低門檻床位與酒店合約。這類方案雖然能提供即時的避難，但本質卻更像一道旋轉門，遊民在街頭、庇護所和醫院之間來回流動，始終無法有一個長久居所。

紐約政府如此依賴短期庇護，以至於忽視了公共住房的效用。當一個人看不到進入穩定住房的希望時，臨時庇護所反而成了牢籠。政府將預算重心放在龐大的臨時庇護網絡時，資金往往被高昂的行政成本、租金及合約所稀釋。

遊民問題的根源並非一個「窮」字能夠概括。遊民問題包括住房問題、心理健康、成癮問題甚至移民身分困境，是整個社會安全網的失靈。當下的治理往往側重於簡單的一張狹窄的臨時床，而非綜合支持。數據與經驗多次證明，直接提供穩定的長期住房，並輔以社工與醫療支持，其成本遠低於讓一個人在庇護所反覆進出。

芬蘭推行的「住房優先」(Housing First)政策正是這一範本。2008年起，芬蘭政府廢除了傳統要求遊民先戒癮、先找工作才能獲得住房的模式，轉而直接提供擁有租約的永久住所。數據顯示，芬蘭是歐洲唯一遊民人數持續下降的國家，長期遊民幾乎絕跡。

當前遊民治理的死結，本質上是無處不在且影響深遠的住房稀缺。當租金遠超負擔能力，住房問題便成了拖累一切的那顆巨石。對於遊民問題，若缺乏配套的長期安置方案，問題不過是從一條街移動到了另一條街。

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