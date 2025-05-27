班森賀警破獲項鍊詐騙 尋受害者華翁

警方希望將真項鍊歸還給照片中的這位華裔老人。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)華人 聚居的班森賀，近日發生一起項鍊以假換真的詐騙案，受害者為一名華裔 男性老者。目睹這起案件發生的市警62分局警員，很快抓獲了這名騙子，警方目前正在尋找受害老人的下落，希望能將真項鍊還給他。

這起以假換真盜項鍊詐騙案，發生在25日(周日)下午3時左右，案發地點在班森賀海灣公園大道交66街附近。當時一名拄著柺棍的華裔老人正走在人行便道上，這時有兩名男子靠近老人，他們給老人戴上了一條假項鍊，並盜走了老人脖子上的真項鍊。得手後兩名騙子駕車離開。

當時正在事發地執勤的市警62分局警員目睹了這一騙局，於是對嫌疑人展開追捕，最終抓獲了兩名小偷。不過，當警員抓獲嫌疑人後再回去找受害者時，那名華裔老人卻不見了蹤影。據悉，受害老人尚未向警方報案。警方希望找到這名老人後與其交談，並將真項鍊物歸原主。

警方希望照片中的這名華裔老人或其家人朋友，能主動聯繫市警62分局或62警探組隊，電話(718)236-2611。得知案件消息後，州參議員陳學理也在積極幫助警方尋找這名受害耆老，他希望老人家與警局聯繫，或致電其辦公室，電話(718)333-0311。

警方再次提醒大家，尤其是老人注意，如果在大街上遇到陌生人要贈送首飾，千萬不要理睬，更不要讓陌生人靠近自己，因為這往往就是一場騙局，騙子的目的是盜竊老人身上的真首飾。老人上街一定要保護好自己，注意不要受騙上當。