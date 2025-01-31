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布碌崙高地華人洗衣店 遭砸破門入室盜竊 損失現金數百元

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙一家華人洗衣店近期被入室盜竊，被盜走數百元現金。(谷歌街景圖)
布碌崙一家華人洗衣店近期被入室盜竊，被盜走數百元現金。(谷歌街景圖)

布碌崙(布鲁克林)高地一家華人洗衣店近日遭歹徒用水泥塊砸碎玻璃門，盜走數百元現金。警方目前仍在抓捕這名歹徒。

Heights Cleaners and Tailors是一家華人經營的洗衣店，位於布碌崙高地Joralemon街150號。根據警方拿到的監控錄像，顯示1月25日凌晨時分，一名嫌疑人先在這家洗衣店門前走來走去，隨後從店前人行道花壇邊上拾起一塊水泥，扔向店面的玻璃門。玻璃門碎裂後，嫌疑人閃身躲進店內，過了一會，他拿著收銀機的現金抽屜，出現在錄像裡。

警方稱，受害店家被盜約400元，此外洗衣店內並沒有安裝監控錄像，是馬路對面一家商店的員工發現玻璃門被砸碎後通知了老闆；這家商店老闆在調看監控錄像後，確定洗衣店被砸的時間是凌晨4時20分。

受害店主孫薇(Wei Sun，姓名皆音譯)說，警方趕到現場後，在店裡取了指紋，盜賊離開時還拿走了現金收據。據孫薇介紹，店面是第一次遭入室搶劫，她在Montague街的另一家洗衣店過去也曾遭搶劫。

她表示，發生這種搶劫案後，開始對該區的治安感到擔憂；她也不得不更換大門的玻璃，還要買一個新的收銀機現金抽屜，蒙受的財務損失並不小，希望保險公司能給她相應的賠償。

洗衣店被盜後，周圍居民紛紛對店主表示同情，尤其盜竊事件發生在農曆新年的前幾天，鄰居都前去安慰華裔店主，希望其能擺脫沮喪的心情，過一個好年。他們也呼籲鄰居多去光顧這家店面，不少鄰居說，他們經常惠顧這家洗衣店，喜歡這裡的服務和員工。

當地居民抱怨，自從這家洗衣店隔壁開了一家戒毒診所(drug clinic)後，他們經常看到一些形跡可疑的人在這個街區走來走去，引發安全隱患。

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