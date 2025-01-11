長島蘇福克郡警突擊檢查2按摩店 4華女涉賣淫被捕

長島蘇福克郡警方9日對當地兩家華人按摩店突擊檢查，共四名華人女子被捕。圖為艷陽按摩店。(谷歌地圖)

長島 蘇福克郡警方近日對當地兩家按摩店突擊檢查，最終四名華人 女子因涉嫌賣淫、妨害公眾利益及未經授權執業等罪名被起訴。

當地警方於9日發布新聞稿稱，位於史密斯鎮(Smithtown)特里路(Terry Road)172號的艷陽按摩店(Yan Yang Spa)因多次收到社區投訴而受到調查。隨後蘇福克郡警方第四分局犯罪組與第四調查組，聯同史密斯鎮消防局，於當天下午4時35分對該按摩店突擊檢查。

調查過程中，警方逮捕了兩名涉案女子，他們分別是來自法拉盛 的46歲女子許芬(Fen Xu，音譯，下同)，還有一位是來自法明維爾(Farmingville)的30歲女子王樂(Le Wang)；二人被控未經授權執業、二級妨害公眾利益及賣淫。

此外，史密斯鎮消防局過去也曾多次向該店發出違規通知，認定該場所不適宜營業。警方表示，許芬與王樂已獲法院傳票，將於稍後在中央伊斯利普(Central Islip)第一區法院出庭應訊。

據悉，當天早些時候，阿米蒂維爾(Amityville)的另一家按摩店東方洗腳按摩(Eastern Foot Spa)，也遭到突擊檢查；兩名華人女子因類似罪名被捕，分別是38歲的游蓮花(Yu, Lien Hua)，她被控兩項未經授權執業及兩項賣淫罪，還有一名是44歲的林彥華(Lin, Yan-Hua)，被控一項未經授權執業及一項賣淫罪。

蘇福克郡警方強調，將持續打擊非法按摩場所及相關犯罪行為，確保社區安全。