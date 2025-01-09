加州華男涉竊取前東家機密牟利 在紐約遭訴 最高可判10年

紐約南區聯邦檢察官辦公室和聯邦調查局(FBI)，8日宣布起訴加州華男何卓鋒，指控其涉嫌從前雇主處竊取和企圖竊取商業機密。(美聯社)

紐約南區聯邦檢察官辦公室和聯邦調查局(FBI)8日宣布起訴加州 華男何卓鋒(Cheuk Fung Richard Ho，音譯)，指控其涉嫌從前雇主處，竊取和企圖竊取商業機密。何卓鋒已於同日在洛杉磯 被捕，並在當地法院過堂，最高可判處10年監禁。

現年36歲的何卓鋒來自加州洛杉磯，被控一項竊取及企圖竊取商業機密罪。起訴書顯示，自2019年7月至2021年8月，何卓鋒曾在一家全球量化交易機構擔任研究開發員和量化交易員。該公司在美國及國際市場交易股票與其他證券，該公司曾耗費數年並投入超過10億元開發公司專有的源代碼，這也是該公司取得市場成功的核心技術。

為確保源代碼保密，該公司採取了多項嚴格措施，包括僅限有工作需要的員工存取該源代碼。此外，所有接觸該公司源代碼的員工必須簽署保密協議，承諾在就業 期間及離職後均保護源代碼的機密性。該公司還實施多層物理與網絡安全措施，防止未經授權的存取。

根據起訴書，2021年春季，何卓鋒秘密創辦了自己的量化交易公司，並與其雇主的競爭對手建立合作關係。其仍然為前雇主工作期間，何卓鋒利用他的源代碼存取權限，竊取了前雇主的核心商業機密，用於開發其自家公司的源代碼。被竊商業機密包括原雇主源代碼的基本架構以及預測公式。透過竊取這些機密，何卓鋒能夠迅速讓自己的公司推出產品並成功開始交易。

而何卓鋒也意識到自己的行為會對原雇主造成損害，因此在離職後多次欺騙原雇主，謊報離職後的工作計畫，隱瞞其創辦新公司以及與原雇主競爭對手的合作關係。在原雇主發現何卓鋒創立公司後，何卓鋒曾指示自家公司員工刪除內部通訊記錄和源代碼的歷史檔案。然而，這名員工並未遵循指令。