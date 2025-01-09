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涉日落公園捅人案 20歲華男遭警通緝

記者胡聲橋／紐約報導
日落公園刀傷案，年輕華男遭警方通缉。(警方提供)
日落公園刀傷案，年輕華男遭警方通缉。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園近日發生一起捅人案件，一名華人男子涉嫌在深夜，在大街上用刀子捅傷了一名66歲的華裔男性，這名嫌犯的華裔同夥，還用拳頭擊打了受害者的頭部和身體。警方7日晚公布了這名華男嫌犯的圖像和視頻，希望知情者及時向警方提供相關線索，早日將嫌犯捉拿歸案。

市警局的紀錄顯示，此案發生在市警72分局的轄區內。2024年12月9日凌晨大約1時15分，一名66歲的華裔男性正在日落公園53街2大道和3大道之間的人行道上行走，這時兩名華裔嫌犯靠近受害人，與他發生了言語衝突。在爭執中，其中一名嫌犯拿出一把刀，刺傷了受害者的背部，而另一名嫌犯則用拳頭擊打受害者的頭部和身體。傷人事件發生後，兩名嫌犯迅速逃離現場，去向不明。急救人員趕到後，將受害者被送往布碌崙紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)接受救治，受害人目前傷情穩定。

根據警方的描述，用刀傷人的嫌犯是一名男性，年齡20多歲，最後一次露面時身穿白色外套，黑色褲子和白色運動鞋；另一名嫌犯也是男性，年齡也是20多歲，最後一次出現時身穿黑色外套和黑色牛仔褲。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華裔 日落公園 布碌崙

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