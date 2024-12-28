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聖誕節買奶茶遭非裔女無故暴打 華裔情侶驚魂未定

記者高雲兒／紐約報導
一對華裔情侶在法拉盛王子街遭遇一起暴力襲擊。圖為受傷的張小姐。(張小姐提供)
一對華裔情侶在法拉盛王子街遭遇一起暴力襲擊。圖為受傷的張小姐。(張小姐提供)

處於假日季的紐約市，隨著人群的增加，暴力襲擊事件也呈現上升趨勢。近日，一對華裔情侶在法拉盛王子街遭遇了一起暴力襲擊，二人傷勢至今仍未完全恢復，他們希望通過這一案件提醒市民提高自我保護意識，並引起社會對治安問題的關注。

根據張小姐的描述，此事發生在25日下午，當時她和男友正在王子街排隊購買奶茶，突然一名非洲裔女子走到他們身邊，並無故撞了他們，接著朝他們說「別擋我的路」；張小姐表示她讓開後，對方還在故意撞自己，男友見狀便輕推了女子，不料對方隨即動手打人。

張小姐形容，該名女子爆發怒火，對自己暴力攻擊，導致額頭被抓傷、眼鏡被打斷，頭部也遭到重擊；她的男友在過程中也被對方毆打，造成肩膀脫臼、臉部多處被抓傷，甚至還一度被對方鎖喉。

張小姐的男友也被非洲裔女子打傷，造成肩膀脫臼、且臉部多處被抓傷。(張小姐提供)
張小姐的男友也被非洲裔女子打傷，造成肩膀脫臼、且臉部多處被抓傷。(張小姐提供)

張小姐說，她和男友試圖離開並終止該案件，但是襲擊者繼續追趕他們毆打，直到他們跑到附近的天廣商城報警，襲擊者才離開。 張小姐和男友向警方描述了襲擊者的特徵，警方表示可能通過監控視頻尋找線索，並建議填寫案件報告。儘管警方已接到報告，但案件至今尚未得到進一步進展。

張小姐表示，這起暴力襲擊案件發生在聖誕節，街上人流量大，就地點看來，本應是一個安全區域，結果卻遭遇此事，令她感到非常震驚。她還對襲擊者是否存在仇恨亞裔情緒表示擔憂，「我現在也不知道為什麼她要這樣。」

張小姐呼籲社區居民提高警覺，以增強自我防護能力，「我以後外出時都會攜帶防護工具，如胡椒噴霧等」。同時，她也建議執法部門加強法拉盛地區的巡邏和治安管理，確保居民在假日期間能夠享有安全的生活環境，她還特別補充，近期社區的治安問題亟待關注，希望通過更多的報導引起社會關注，推動治安問題得到改善。

法拉盛 聖誕節 亞裔

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