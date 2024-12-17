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盜特斯拉專利技術開工廠 中國居民在紐約認罪判囚24個月

記者胡聲橋／紐約報導
盜竊特斯拉專利並開設工廠的多國籍中國居民認罪。(本報檔案照)
盜竊特斯拉專利並開設工廠的多國籍中國居民認罪。(本報檔案照)

擁有加拿大德國國籍的中國居民魯戈貝爾(Klaus Pflugbeil)，16日因盜竊特斯拉公司價值數百萬元專利並用此技術在中國開辦工廠，被判處24個月監禁。今年6月，魯戈貝爾在13日在紐約東區聯邦法院認罪。

58歲的魯戈貝爾與同案被告，47歲的中國公民邵一隆(Yilong Shao，音譯)，被指控盜取特斯拉公司的專利技術，並利用該技術，在中國經營一家製造電池裝配線的企業。該企業既製造商品，還出售技術。魯戈貝爾不僅將自己在中國開設的公司擴張到了加拿大、德國與巴西，還使用自己竊取來的專利技術為其他公司提供技術支持。魯戈貝爾在將技術圖紙發送給假扮成長島商人的臥底特工後，於今年3月在紐約州遭警方逮捕，邵一隆仍然在逃。

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)就此案表示，被告在中國建立了一家企業，出售屬於一家美國公司的敏感技術。他很大膽，認為自己不在美國檢察官的管轄範圍之內，他甚至宣傳自己正在銷售受害公司的產品。今天的判決向罪犯發出了明確的信息，無論這些罪犯試圖躲藏在哪裡，檢察官辦公室將盡一切努力保護美國的創新科技和國家安全。

「魯戈貝爾從一家美國電動車製造商那裡竊取商業機密並用於他自己的中國公司，他的行為將使中國在一個關鍵行業中受益，這影響到美國的國家安全」，負責國家安全的助理總檢察長奧爾森(Matthew G. Olsen)說，「司法部將調動一切可用資源，防止對手以犧牲美國國家安全為代價來推進其全球野心」。

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