暗網賣上億元毒品 華男經營者認罪

網上隱身毒品市場Incognito Market的使用界面。(檢方提供)

以「法老王」(Pharoah)為名的台灣男子林睿庠(Rui-Siang Lin)在暗網經營一家隱身毒品 市場，向世界各地顧客販售價值逾億元的非法毒品，獲利數百萬元，這家暗網毒品市場也因此被稱為網上最大的毒品市場之一。紐約聯邦南區檢察官辦公室16日宣布，林睿庠承認犯有與暗網毒品市場Incognito Market相關的毒品共謀罪、洗錢罪，以及串謀銷售摻假和冒牌藥品等罪名，將於明年3月量刑。

根據法庭文件，Incognito Market是一個存在於暗網的毒品市場，該市場成立於2020年10月，於2024年3月被關閉。法庭文件稱，在這段時間內，該市場售出了價值超過1億元的毒品。任何人只要連上網，在暗網上使用Tor網絡瀏覽器，就可以進入這個毒品市場。作為這個市場的擁有者，林睿庠監督這個市場的所有運營，包括員工、供應商和客戶，對價值達數以百萬計的買賣具有最終決定權。

這家隱身毒品市場融入了許多合法電子商務網站的功能，例如品牌、廣告和客戶服務。使用用戶名和密碼登入後，使用者可以在數千種毒品和藥品搜尋自己想要的產品，包括海洛因、古柯鹼、冰毒等。這個市場上還有一些處方藥，廣告稱這些處方藥是正品，但實際上不是，臥底執法人員曾在這個市場買到據稱是羥考酮的藥片，但實際上卻是芬太尼藥丸。

這個隱身毒品市場所列的每種藥品均由特定供應商提供。要成為該市場的供應商，就必須在該網站註冊並支付會員費。供應商想要通過這個網站買賣毒品，就必須向該市場支付購買價格的5%作為手續費。檢方稱，林睿庠從這個市場獲取了數百萬元的利潤 。

為了方便網上毒品買賣，這個隱身市場還有自己的「銀行」，允許用戶將網站上的加密貨幣 存入自己的「銀行帳戶」。毒品交易完成後，加密貨幣從買方的「銀行帳戶」轉移到賣方的「銀行帳戶」，並自動扣除5%的費用。該銀行還允許賣家和買家彼此保持匿名。

23歲的林睿庠現已承認犯有一項毒品共謀罪，該罪名的最低刑期為10年監禁，最高可能判處無期徒刑；一項洗錢罪名，最高可判20年監禁；還有一項串謀銷售摻假和冒牌藥品罪，最高可判五年監禁。