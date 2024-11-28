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涉曼哈頓華埠東百老匯命案 華男逃田納西州被捕

記者劉梓祁／紐約報導
華埠東百老匯命案，華男逃至外州後被捕。(蘇利文郡警長辦公室提供)
華埠東百老匯命案，華男逃至外州後被捕。(蘇利文郡警長辦公室提供)

曼哈頓長期被指治安不佳的東百老匯(East Broadway)一帶，本月初再有命案發生，一名華裔男性遊民在晨間被不明人士捅死，而兇手當即逃離，屍體則在超市外被發現；經過近一個月追緝，外州執法部門在本周將同為華裔的嫌犯抓捕，其已被押回紐約當地收案過堂。

根據警方消息，華埠市警(NYPD)五分局在7日(周四)早上8時7分前後，接到報案稱位於東百老匯109號的「新中華超市」入口台階處發現屍體。警員到場後，發現一名亞裔男性身上有多處刀傷，經急救無效後被確認死亡。知情人表示，死者為一名年齡在60歲上下的華裔遊民。

在警方發出通緝令追捕嫌犯近一個月後，多個消息來源於27日(周三)確認，兇手已在田納西州(Tennessee)被捕。當地執法紀錄顯示，名為林世春(Shichun Lin, 音譯)的嫌犯在25日(周一)被捕，隨後被關押在蘇利文郡監獄(Sullivan County Jail)。

根據蘇利文郡警長辦公室(Sheriff's Office)，林世春現年58歲。目前尚未知抓捕細節，該辦公室也未回應問詢。消息人士表示，林世春目前已被押送回紐約。截至27日下午，市警及曼哈頓法院仍未有抓捕和過堂信息。按照程序，他在由聯邦法警(U.S. Marshal)移交至五分局收案後，將前往法院過堂。

市警表示，林世春在犯案前曾與死者「有過對話」，目前受害者的身分仍在等候家屬確認。多位生活在案發地附近的居民稱，死者為中國福建亭江移民，在約40年前非法入境，此前並沒有穩定居所，靠偷竊後販賣贓物維生，且時常在東百老匯的建築外過夜。

有多人還表示，林世春在過去多年也為東百老匯的閒散人士，其同是福建移民、無固定住所，也有過「小偷小摸」等不法行為。有說法指，林世春在犯案後乘坐巴士逃往外州，以躲避警方的追捕。本報未能獨立核實部分社區說法。

百老匯 華裔 遊民

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