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布碌崙華女看病不到1小時 電單車被偷走

記者胡聲橋／紐約報導
華女在8大道看病，門外電單車被偷。(當事人提供)
華女在8大道看病，門外電單車被偷。(當事人提供)

布碌崙(布魯克林)一名朱姓華女近日到8大道附近看病。在不到一個小時時間內，放在診所門口的電單車就被竊賊偷走。朱女士說，兩年前，她的電單車遭遇過類似險情，所幸沒有被偷。朱女士認為現在電單車盜竊問題比較嚴重。

朱女士目前家住布碌崙羊頭灣(Sheephead Bay)。11月22日上午，朱女士到位於7大道交52街附近的診所看病。她把電單車放在診所門口，並在後輪上了一把鎖。朱女士11時多進診所看病，12時10分左右看完病走出診所，卻發現門口的電單車不見了。朱女士查看了診所的監控錄像後發現，中午時分剛過，一名留著絡腮鬍子，身穿淺藍色連帽運動衫和深藍色外套的白人男子，走過她的電單車時，隨手就把她的車偷走了。因為後輪上了鎖，這名竊賊當時是提著後輪把電單車偷走的。

朱女士說，她馬上報了警，但警察下午兩點多才到現場來，警察向朱女士詢問了電單車失竊的情況。24日，72分局的警員又給朱女士打了電話，仔細詢問了電單車的情況和失竊前後的情況。朱女士說她提供了電單車的照片，但拿不出電單車的序列號。不過，因為她幾天前剛給這輛電單車換過輪胎，她把新換輪胎的照片給了警方。

因為丟失電單車而情緒不佳的朱女士回憶說，2022年春夏之際，她的這輛電單車就差點被偷。當時朱女士還住在8大道，一次她去診所看病剛回家，本來打算休息十分鐘再出門。剛喝一口水，她就聽到房東在門外叫她。出門後她看到一名貌似白人的男子，正抓著她的電單車和房東爭論，後來得知她是車主，就扔下車逃走了。

房東告訴他，路邊一名華人駕駛看到有人用工具剪她電單車的車鎖，於是大聲喊叫起來，房東聽到叫喊出門詢問，這名男子還說這輛電動是他的，直到房東喊車主出來對質，心虛的男子才溜走了。

朱女士說，她的朋友住公寓樓，還發生過盜賊尾隨租戶進入公寓樓，從停車處盜竊電單車的事件。她希望以自己的親身經歷告訴民眾，現在電單車盜竊現象很嚴重，不僅車主自己要當心，她也希望警方能切實抓捕幾名慣偷，以示懲戒。

房東 布碌崙 8大道

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