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冒充大學理事會來電 假供SAT資料真詐財 家長考生勿上當

記者曹馨元／紐約報導
紐約州消費者保護廳提醒家長和學生，小心以提供SAT考試準備資料為名的詐騙電話。(本報檔案照)
紐約州消費者保護廳提醒家長和學生，小心以提供SAT考試準備資料為名的詐騙電話。(本報檔案照)

州消費者保護廳(Division of Consumer Protection)26日發布公告，提醒家長和學生小心以提供SAT考試準備資料為名的詐騙電話。該類電話聲稱自己是大學理事會(College Board)或其他教育機構，以要押金的名義騙取錢財及信用卡信息。

SAT考試成績對學生的大學錄取結果及是否獲得獎學金起到決定性作用，因此，除補習班外，家長和學生也常常會訂購考試預備材料。此類詐騙電話就是看準了這一需求，以大學理事會或其他教育機構的名義詢問學生是否在學校申請索求考試預備材料，詐騙電話還可能說出學生姓名及就讀學校，以增加可信度。

一旦家長或學生上鉤，騙徒會要求提供地址和信用卡信息「來收取押金」，並稱一旦家長退回考試預備材料，押金也會得以退還。但根據優良商業局(Better Business Bureau)的詐騙追蹤器，受騙家長不會收到任何教材，押金也不會得以返還，且還洩露了敏感的個人信用卡資訊。

州消費者保護廳提醒，作為SAT考試的監管機構，大學理事會只會打電話跟進學生對於考試預備材料的索求申請，不會無故主動打電話，也不會在電話中要求家長或學生提供信用卡或銀行信息。若家長收到電話，請先與孩子確認是否有申請教材，或直接致電官方電話(866) 680-9990詢問情況，請勿相信騙徒提供的不明電話號碼。此外，大學委員會也在網站上提供免費的考試準備資料，satsuite.collegeboard.org/practice。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，準備SAT考試對家長和學生已經足夠讓人緊張，如今還要擔心騙子用「看似合法的新手段來騙取錢財」；他敦促家長和學生提高警惕，保護自己的敏感資訊，「在提供任何信息或付款前，請先調查清楚是否安全」。

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