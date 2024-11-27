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咆哮、便溺…1非裔遊民反覆騷擾曼哈頓華埠商家

記者劉梓祁／紐約報導
茶飲店打烊前被闖入，遭搶走盒中紙幣小費。(瀾記提供)
茶飲店打烊前被闖入，遭搶走盒中紙幣小費。(瀾記提供)

假日季馬上到來，曼哈頓華埠在迎來觀光人潮的同時，有多個商家同時遭到疑似遊民的騷擾；多個位於同一街道的店家們表示，多起事件均由同一不明人士所為，不僅影響日常經營，還做出當街便溺等不雅舉動。

華埠商業改進區(Chinatown BID)辦公室最早從上周起接到位於宰也街(Doyer St.)商戶的投訴，指有不明人士進店做出騷擾舉動。受害的咖啡店主理人表示，一個似遊民的非洲裔男子在走入店內後，開始大聲向店員和顧客吼叫，並留在店內拒絕離開。

儘管警員隨後到場，但由於此人並沒有造成實質人身和財產損失，未被逮捕。然而，該遊民在26日(周二)上午再次來到此店，店家隨即再次報警。警員到場後對騷擾者進行了詢問，但仍未有逮捕。市警紀錄也顯示，沒有相關的立案紀錄。即便如此，位於同一街道的其它商家也表示，近期頻繁此人的騷擾。

「南華茶室」店員表示，此男子時常走入店內踱步、逗留，並不時做出「奇怪舉動」，令自己和顧客都感到不舒服。店員還說，男子也會在店外吼叫，嚴重影響排隊顧客的體驗和店門前的氣氛，可謂不堪其擾。儘管如此，由於此人未對食客造成實際傷害，店家並未報警，認為警方的介入效果有限。

同一街道的「麻布冰室」代表也說，早與其它商戶有過交流，發現遭到騷擾已是普遍現象，且自己也是此「慣犯」的受害者。他表示，此人在近日直接走進店內，不僅未有理會驅趕，還對店員說出胡亂的言語，甚至肆意開關店內燈光。店員還說，男子甚至曾在街頭便溺，味道令人難以忍受。

被多個華埠商家指為遊民的男子，將商改區宣傳單張丟棄在地。(商改區提供)
被多個華埠商家指為遊民的男子，將商改區宣傳單張丟棄在地。(商改區提供)

在26日的凌晨，商改區位於巴士打街(Baxter St.)的信息亭也被此人破壞。監控畫面顯示，此人在5時前後，在信息亭前稍微停留後，將放於亭前的宣傳單張全部撕毀並丟棄散落在地。

另外，位於堅尼路(Canal St.)的「瀾記」茶飲店，也在上周在打烊前被非洲裔男子闖入，搶走了小費盒中的部分紙幣。店家同樣沒有選擇報警，只表示以後不會再把紙幣留在盒中。目前未知此男子是否和上述事件中為一人。

商改區提醒市民，儘管類似的騷擾案件未造成明顯損失，但仍十分鼓勵商家報警，不僅可以讓警員進行適當的威懾和驅趕，還能幫助警方及時了解情況，為未來的巡邏和監控計畫提供依據，進而提升社區安全感，尤其是在節日期間。

遊民 華埠 商改區

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