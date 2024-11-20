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曼哈頓蘇荷區公寓突發大火 華埠可見濃煙滾滾

記者許君達╱紐約即時報導
曼哈頓蘇荷區一公寓樓頂發生火災，冒出大量濃煙。(社區人士提供)
曼哈頓蘇荷區一公寓樓頂發生火災，冒出大量濃煙。(社區人士提供)

位於曼哈頓蘇荷區(Soho)百老匯大街(Broadway)旁的一棟公寓樓20日下午發生樓頂火災，火勢最大時達到二級標準，冒出的濃煙遠在華埠亦可見。所幸起火點位於樓頂，沒有蔓延至其他部位。截至發稿時，明火已被撲滅，據報暫無人傷亡。

該起火災最初發生於下午2時30分左右，地點為百老匯大道487號。火災發生後，曼哈頓下城多地消防隊前往馳援，現場附近空中亦有至少兩架警用直升機盤旋觀測，消防部門還派出了無人機幫助觀察火勢。火勢初起時，冒出大量濃重黑煙，根據社群平台和社區消息人士提供的照片，與事發地點相隔十餘個街區、位於華埠最南端的且林士果(Chatham Square)亦可看到黑煙升騰。

但據瞭解，起火地點位於樓頂，由於樓頂有大量易燃雜物，因而產生了駭人的濃煙。不過，火勢並未蔓延到建築的其他部位，因此比較容易控制，而有毒的煙霧也沒有進入下方的居住空間。位於事發地點附近的456藝廊員工透露，下午3時左右，百老匯及相鄰的布隆街(Broome St.)上有數十輛消防車在場，但當時已看不到樓頂的火焰和煙霧。

下午4時左右，消防部門宣布火勢已受控，消防員開始逐漸撤離。現場一輛消防指揮車上的官員透露，未發現有人受傷或死亡。

所幸發生火災的地點位於樓頂，火焰和煙霧沒有進入下方的建築物內，因此火勢很快得到控...
所幸發生火災的地點位於樓頂，火焰和煙霧沒有進入下方的建築物內，因此火勢很快得到控制，也沒有人員傷亡。圖為消防員在事發樓頂噴水降溫。(記者許君達╱攝影)
煙霧升騰至高空，曼哈頓華埠亦可見。(社區人士提供)
煙霧升騰至高空，曼哈頓華埠亦可見。(社區人士提供)

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