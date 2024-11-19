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大規模盜竊串流服務和Wi-Fi 皇后區華男恐囚7年

記者胡聲橋／紐約報導
一名皇后區華男涉嫌在法拉盛和白石鎮大規模盜竊Spectrum的網絡串流和Wi-Fi服務，被控犯有製造電子接入裝置欺詐罪和非法持有偽造裝置罪。(Spectrum提供)
一名皇后區華男涉嫌在法拉盛和白石鎮大規模盜竊Spectrum的網絡串流和Wi-Fi服務，被控犯有製造電子接入裝置欺詐罪和非法持有偽造裝置罪。(Spectrum提供)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)18日宣布，現年35歲的華男高孔(Kong Gao，音譯)因涉嫌在法拉盛和白石鎮(Whitestone)大規模盜竊網絡串流(network cable streaming)和Wi-Fi服務，被控犯有製造電子接入裝置欺詐罪和非法持有偽造裝置罪。高孔被指偽造了約200個調制解調器設備，這些設備內嵌有模仿Spectrum等合法網絡串流服務的惡意軟件。

根據法庭文件，2024年4月，Spectrum母公司Charter Communications公司對集中在法拉盛地區的手機和Wi-Fi服務大範圍被盜現象進行外部調查。當時約有6000個帳戶被確認克隆自Spectrum的客戶，並以未經授權的方式使用。

2024年8月，Charter Communications公司官員發現，在法拉盛緬街附近有多個售賣Wi-Fi網路服務和安裝調制解調器的中文廣告。在通過雇用私人調查公司收集更多情報並進行臥底買賣之後，該公司官員將街頭販賣網路裝置的廣告與高孔聯繫起來。

該公司對未經授權的網路裝置進行干擾，他們發現每當網路裝置被干擾後，高孔就會與客戶會面，並且以帶有相同類型惡意軟件的新設備更換舊設備。該公司隨後將這個案子提交給皇后區地區檢察官辦公室做進一步調查。

11月14日，皇后區地區檢察官偵緝局(Detectives Bureau)搜查了高孔位於白石鎮的住所，發現了200台待出售的調制解調器和製造偽造接入裝置的工具，以及滲透Spectrum服務所需的惡意軟件。與此騙局相關的服務收入損失估計超過100萬元。

高孔於15日過堂，被指控二級以欺詐手段製造電子接入裝置罪，以及非法擁有偽造裝置罪。如果第一項罪名成立，高孔可能面臨最高七年監禁。他將於明年1月16日再次出庭。

法拉盛 皇后區 華男

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