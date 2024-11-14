劫匪自稱袋中有槍 曼哈頓華埠藥房大白天遭搶

劫匪自稱袋中有槍，華埠藥房白天遭搶。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 長期被指治安不佳的東百老匯 (East Broadway)一帶，14日(周四)白天再有疑似持械搶劫案發生，一間華人 所經營藥房在下午3時45分遭陌生男子闖入，並自稱袋中藏有手槍後搶走數百元；案件發生後，大量警員到場取證，目前案件仍在調查。

根據警方通報，華埠市警(NYPD)五分局在當日下午3時45分前後，接到報案指東百老匯17號的「仁信大藥房」內發生持槍搶劫。隨後，有近十位警員和至少三輛警車到場，對店家進行詢問並查看監控錄像蒐集證據。警方表示，嫌犯為一名年齡在40歲上下的非洲裔男子。

受害店家說，該男子在犯案時徑直走入店內，並告訴收銀台後的店員自己帶有手槍，要求將收銀機內的現金交出。店家表示，過程中沒有看到嫌犯拿出槍枝，但為了保護自身安全而損失了數百元。根據事發監控片段，嫌犯在搶劫時身穿紅色帽衫，並戴有黑色帽子和藍色口罩。

根據市警，嫌犯在犯案後沿街向北逃逸。遭搶店鋪兩側的商家也表示，在東百老匯街上感覺安全感日漸下降，因此也採取了安裝電鎖等措施防範遊民和搶匪騷擾。他們有人說，在疫情後街道人流越來越少，導致治安情況隨之惡化，且華人也成為「一搶一個準」的目標，因罪犯相信其攜帶現金或貴重物品。